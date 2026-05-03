Doppia eliminazione ad Amici 2026 nel serale di ieri, sabato 2 maggio. A lasciare il programma condotto da Maria De Filippi sono stati Gard e Riccardo.

Al ballottaggio finale c'erano Lorenzo che si è eisbito con il brano 'Dimmelo tu', Riccardo che ha cantato 'Gira' e Gard che ha chiuso con 'Lacrime di fango'. I giurati hanno votato in segreto.

Gard (Gabriele), 18 anni, è un cantautore e abita a Genova. "Per me cantare è liberarsi, essere se stessi, provare, sbagliare. Tutto ti dà qualcosa per fare meglio, soprattutto sbagliare”, aveva detto entrando nel programma. Riccardo, 19 anni, cantautore anche lui, vive a Malnate (Varese). “Quando canto tiro fuori quello che provo, visto che non sono bravo a farlo a parole”, erano state le sue parole.