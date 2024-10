Amici, Chiamamifaro nuova allieva: chi è Angelica Gori?

Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, sarebbe la nuova allieva di Amici. Secondo le indiscrezioni, la giovane artista avrebbe conquistato un banco nella scuola di Maria De Filippi, vincendo la sfida contro la cantante Alena. Ma chi è Chiamamifaro?

Chiamamifaro, 'figlia d'arte'

Da Bergamo al palco di Amici, passando per milioni di stream, aperture di concerti per i Pinguini Tattici Nucleari e l'esibizione al Concerto del Primo Maggio: il percorso musicale di Chiamamifaro, è in continua ascesa. Figlia del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e della giornalista Cristina Parodi, Angelica Gori sarebbe la seconda 'figlia d'arte' di questa edizione, dopo Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele Muccino e dell’attrice e prima moglie Elena Majoni.

Angelica coltiva da sempre la passione per la musica, unita a interessi eclettici che spaziano dai luoghi esotici ai cactus, dallo yoga alla ginnastica ritmica. Il progetto artistico nasce subito dopo la maturità e la scelta del nome d'arte non è casuale: il faro, simbolo di sicurezza e guida, rappresenta per Angelica il luogo in cui ha compreso che la musica sarebbe stata la sua strada. Il debutto discografico arriva nel 2020 con 'Pasta Rossa', singolo che raggiunge rapidamente un milione di stream, seguito da 'Domenica' con il suo primo videoclip. Da lì, una serie di successi: concerti con artisti come Ariete, rovere e Sangiovanni; l'Ep 'Macchie' nel 2021; i singoli 'Bistrot' e 'Limiti'.

Il 2022 vede l'uscita di 'Addio sul serio' e 'Pioggia di Cbd', che le vale la copertina di Indie Italia su Spotify. Anche 'sottacqua', in collaborazione con rovere, ottiene ottimi risultati sulle piattaforme streaming. A giugno esce 'Post Nostalgia', il suo album d'esordio, e chiamamifaro apre i concerti di Pinguini Tattici Nucleari e rovere. Nel 2023 pubblica i singoli 'Ma Ma Ma', 'Santa subito' con Asteria e 'Se parlo di te'. Il 2024 si apre con l'Ep 'Default', il primo club tour e l'importante partecipazione al Concerto del Primo Maggio.