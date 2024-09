Da Ilan Muccino ad Angelina Mango, 'i figli di' dominano la scena

In America vengono etichettati come ‘nepo baby’, in Italia come ‘figli di’. Che si tratti di un figlio di un medico, di un avvocato, di un attore o un cantante, essere figlio o figlia d’arte spesso è un ostacolo. E non importa se hanno talento da vendere. Per far sentire la loro voce, spesso, scelgono i talent show. Il più gettonato è ‘Amici di Maria De Filippi’. Nella prima puntata della nuova stagione, andata in onda ieri 29 settembre, ha fatto il suo ingresso nella scuola Ilan Muccino, figlio del regista Gabriele dell’ex violinista Elena Majoni. Il giovane cantautore è nato a Roma ma abita a Bologna. Ha convinto i prof Anna Pettinelli e Rudy Zerbi: Ilan dovrà decidere con chi dei due vuole intraprendere il percorso all’interno della scuola. Secondo i rumors, che circolano da mesi, avrebbe dovuto esserci anche D’Art, al secolo Samuele Riefoli, figlio di Raf e Gabriella Labate. Solo il tempo darà la conferma: l’artista potrebbe accedere al talent attraverso le sfide del pomeridiano.

Da Angelina Mango a Leo Gassmann: i 'figli di' che dominano la scena

Dalla scuola di ‘Queen Mary’ è uscita anche Angelina Mango. Successo senza freni per la figlia di Pino Mango. Dopo aver vinto l’ultimo Festival di Sanremo con ‘La noia’ e la partecipazione all’Eurovision Song Contest, la cantautrice è stata protagonista dell’estate 2024 esibendosi in molte manifestazioni musicali con i brani ‘melodrama’, ‘che t’o dico a fa’’ e la canzone sanremese, solo per citarne alcuni. Successo che prosegue con ‘Per due come noi’ in cui duetta con Olly. Un altro ‘nepo baby’ è Holden, figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini), alle prese con il tour d’esordio, che ha registrato il tutto esaurito per la data di Roma, il 19 novembre a Largo Venue, e di Milano, il 29 novembre ai Magazzini General.

Dalla scuola di ‘Amici’ è passato anche Petit, al secolo Salvatore Moccia, non figlio ma nipote dell’attrice Nadia Rinaldi. Il 12 settembre ha pubblicato il singolo ‘Lingerie’. Un’opportunità per entrare nell’olimpo della musica che è stata data anche a LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, figlio del cantautore Gigi D’Alessio. “Siamo sempre etichettati come raccomandati, io sono fiero di essere figlio di mio padre”, ha detto in una vecchia intervista. Recentemente è uscito ‘Primo Appuntamento 2024’, brano contenuto nell’album di Gigi ‘Fra’, in cui duetta con il papà.

Anche ‘X Factor’ ha scoperto un talento, quello di Leo Gassmann, figlio dell’attore Alessandro e nipote del grande Vittorio. Il giovane artista non è apprezzato soltanto come cantante ma anche come attore. Infatti, è stato scelto per interpretare Califano nel film tv Rai, tratto dal libro ‘Senza manette’ di Franco Califano e Pierluigi Diaco. Il talent ‘The Voice Italia’, invece, ha puntato i riflettori non solo su Yasmine Carrisi, che ha partecipato come giudice insieme a papà Al Bano, ma anche su Francesco Da Vinci, figlio di Sal Da Vinci. Il 4 ottobre esce il suo album di esordio ‘Partenope’. Nella sua carriera vanta anche la partecipazione alla serie dei record ‘Gomorra’, che lo ha visto in una doppia veste, quella di attore e autore delle musiche.