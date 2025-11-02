circle x black
Cerca nel sito
 

Amici, oggi domenica 2 novembre puntata con 2 sfide

Torna il talent condotto da Maria De Filippi

Maria De Filippi, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis
Maria De Filippi, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis
02 novembre 2025 | 07.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Amici torna oggi, domani domenica 2 novembre alle ore 14, con una nuova puntata condotta da Maria De Filippo su Canale 5. Nel talent show, riflettori puntati su 16 allievi della scuola: Plasma, Riccardo e Valentina (Prof Zerbi); Angie, Michele e Michelle (Prof Cuccarini); Flavia, Gard e Opi (Prof Pettinelli)M Emiliano, Maria Rosaria (Prof Celentano) Alessio (Prof Emanuel Lo); Alex, Anna, Paola e Pierpaolo (Prof Peparini).

Sono tre i personaggi in studio a valutare le esibizioni della categoria canto: Dardust, Vanessa Incontrada e Nicolò De Devitiis. A valutare la categoria ballo la ballerina e coreografa Samanta Togni .

Sul palco del talent torna la cantautrice e musicista Giordana Angi che presenta il suo nuovo brano “Dammi un bacio”.

Sono due le sfide in puntata previste oggi, quelle di Pierpaolo e Plasma. La prima sarà giudicata dal coreografo internazionale Garrison e e la seconda da Charlie Rapino, Vice-President Artist First Artist First.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
amici oggi amici sfide 2 novembre amici canale 5
Vedi anche
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza