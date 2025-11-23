L'appuntamento della domenica con Maria De Filippi
Oggi, domenica 23 novembre, alle 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento della domenica pomeriggio del talent show ‘Amici’. In studio a giudicare le gare di canto e di ballo: Noemi, cantante multiplatino che prima di valutare i ragazzi presenta al pubblico a casa e in studio il suo nuovo brano ‘Bianca’.
Saranno ospiti l’amatissima Fiorella Mannoia e la star spagnola internazionale di ballo Sergio Bernal. Il ballerino e coreografo Gabriele Rossi valuta la sfida dell’allieva Paola mentre l’A&R manager di Columbia/Sony Elia Burioni quella di Riccardo.
Tornano sul palco del talent ad ascoltare gli inediti i tre network radiofonici RTL 102.5, RDS e RADIO 105 rappresentati rispettivamente da Mario Vai, Filippo Ferraro e Rosario Pellecchia.
Superospite ad Amici il cantautore Fulminacci che si esibisce con il brano ‘Niente di particolare’.