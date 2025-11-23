circle x black
Amici, oggi domenica 23 novembre: ospiti e anticipazioni

L'appuntamento della domenica con Maria De Filippi

Maria De Filippi e Fiorella Mannoia - Amici
23 novembre 2025 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Oggi, domenica 23 novembre, alle 14.00 su Canale5 Maria De Filippi conduce un nuovo appuntamento della domenica pomeriggio del talent show ‘Amici’. In studio a giudicare le gare di canto e di ballo: Noemi, cantante multiplatino che prima di valutare i ragazzi presenta al pubblico a casa e in studio il suo nuovo brano ‘Bianca’.

Saranno ospiti l’amatissima Fiorella Mannoia e la star spagnola internazionale di ballo Sergio Bernal. Il ballerino e coreografo Gabriele Rossi valuta la sfida dell’allieva Paola mentre l’A&R manager di Columbia/Sony Elia Burioni quella di Riccardo.

Tornano sul palco del talent ad ascoltare gli inediti i tre network radiofonici RTL 102.5, RDS e RADIO 105 rappresentati rispettivamente da Mario Vai, Filippo Ferraro e Rosario Pellecchia.

Superospite ad Amici il cantautore Fulminacci che si esibisce con il brano ‘Niente di particolare’.

