Oriella Dorella è stata ospite nella puntata di Amici andata in onda domenica 3 novembre. L'ex ballerina, étoile del Teatro alla Scala, ha commentato le performance dei talent di questa edizione di Amici di Maria De Filippi. Tra tutti, non è passato inosservato il commento fatto sul fisico della ballerina Alessia che ha scatenato diverse polemiche sui social network.

E' accaduto durante l'ultima puntata di Amici, in cui le performance di ballo sono state giudicate dalla professionista Oriella Durella. L'esibizione della ballerina Alessia è stata particolarmente apprezzata dal pubblico, dalla maestra Alessandra Celentano e anche dalla giudice di occasione, Oriella Dorella. Ma l'ètoile si è lasciata andare a un commento infelice sul fisico della ballerina: "Attenzione alla linea", ha detto Oriella alludendo al suo peso corporeo, generando imbarazzo nel volto dell'allieva.

E ancora: "Perché è una danza dove una formosità è anche molto piacevole. Ma, poi bisogna rientrare leggermente nei ranghi", ha chiosato Dorella. Alessia ha accettato il commento rispondendo con un semplice "grazie" e accennando appena un sorriso.

Ma il web non ha perdonato il commento della ballerina professionista: "È inaccettabile una critica simile sul fisico di una ragazza in un programma visto perlopiù da adolescenti", ha commentato un utente. "Non si rendono conto che creano solo dei complessi di inferiorità. L'ha umiliata", ha scritto qualcun altro.

C'è chi, tuttavia, concorda con la critica mossa da Oriella Dorella: "Nel mondo della danza è importante badare alla linea, non voleva essere una critica velenosa la sua, ma solo un consiglio", si legge sulla piattaforma X.