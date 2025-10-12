circle x black
'Amici', Gigi D’Alessio e Achille Lauro gli ospiti oggi domenica 12 ottobre di Maria De Filippi

Torna il talent show di Canale 5

12 ottobre 2025 | 08.13
Redazione Adnkronos
Oggi, domenica 12 ottobre, alle ore 14 su Canale 5, nuovo appuntamento con 'Amici', il talent show condotto da Maria De Filippi. Una puntata ricca di ospiti, sfide e musica.

A giudicare la gara di canto sarà il cantautore e musicista Gigi D’Alessio, amatissimo dal pubblico e presenza storica del panorama musicale italiano. Per la gara di ballo, invece, interverrà Oriella Dorella, étoile della Scala di Milano e figura di riferimento internazionale nel mondo della danza.

Sul palco, due superospiti musicali: Fabrizio Moro, che presenta in anteprima il brano “Non ho paura di niente”, e Achille Lauro, con il suo ultimo singolo “Senza una stupida storia”.

Tra le sfide in programma, quella di ballo della giovane Anna, giudicata dalla coreografa Maura Paparo. Applausi anche per Giorgio Meneschincheri, medico e docente del Policlinico Gemelli di Roma, ideatore del progetto Tennis&Friends, ospite speciale della puntata.

Il programma, con la regia di Andrea Vicario e la produzione esecutiva di Paola Di Gesu, continua a raccontare il talento delle nuove generazioni, tra performance, emozioni e grandi nomi dello spettacolo.

