"Non ho ancora realizzato, è stata una vittoria inaspettata". A poche ore dal trionfo nella 25esima edizione di 'Amici', Lorenzo Salvetti, 18 anni, racconta all'Adnkronos l'emozione e i suoi piani per il futuro. Un percorso, quello nel talent di Maria De Filippi, che per lui ha rappresentato una seconda occasione dopo la finale di X Factor del 2024. "Avevo voglia di mettermi in gioco", spiega il giovane cantante, che ora sogna "tanta, tantissima musica" e guarda a Sanremo come a "una tappa che mi piacerebbe affrontare". La prima dedica dopo la proclamazione, racconta, è stata per la sua famiglia: "La prima reazione è stata 'wow'. Il primo pensiero che mi è balzato in testa è stata la mia famiglia, perché sono quelli che hanno creduto in me fin dall'inizio e mi hanno sostenuto in tutti i sensi". Un percorso iniziato con "tanti dubbi e paure", ammette. "Avevo paura di intraprendere un altro percorso, non sapevo come sarebbe andata, se ero pronto. Ma col tempo è migliorato tutto, mi sono sentito sempre più sicuro".

Arrivare da un altro talent non è stato semplice. Lorenzo non nasconde di aver temuto "il pregiudizio o il paragone con l'esperienza precedente", ma ha trasformato la sfida in un'opportunità: "L'ho presa come un rimettersi in gioco. Ho 18 anni, sono abbastanza giovane e mi sembrava anche giusto essere libero". 'Amici', sottolinea, è stato un "percorso totalmente diverso" che gli ha dato "tanta forza e disciplina". Non solo per la "convivenza con altri ragazzi", ma soprattutto per lo studio quotidiano. "Abbiamo lavorato tutti i giorni con dei professionisti e questo è impagabile. Ho studiato veramente tanto e ho provato tantissime sensazioni diverse", un'esperienza che lo ha aiutato a crescere e a fare "una ricerca sulla mia identità artistica".

Un pensiero speciale va ad Achille Lauro, suo giudice a X Factor, che lo ha sostenuto via social complimentandosi per la vittoria. "Sono stato molto contento, è una persona veramente d'oro che mi ha seguito sempre. È una cosa che ho apprezzato molto, non me l'aspettavo da una persona sempre impegnata come lui". E a chi gli chiede di un possibile duetto, risponde con un convinto: "Quello sì, sicuramente". Non manca un pensiero per la sua coach ad 'Amici', Lorella Cuccarini: "Da lei ho visto sempre la professionalità e l'aplomb che ci metteva in puntata, mi ha sempre dato carica". Nonostante il successo televisivo, Lorenzo si descrive come un ragazzo timido, un lato del suo carattere che temeva poteva penalizzarlo. "Sono timido, però quando canto faccio questo switch, mi trasformo e mi sento molto più a mio agio, più sicuro di me". Ora lo sguardo è rivolto al futuro. Il 22 maggio uscirà 'Stupida Vita', il suo primo Ep per Warner Music Italy, promosso con un tour instore, ma i suoi sogni sono più grandi: "Adesso il sogno è fare tanta musica, tantissima musica, lavorare sulla mia identità e buttare fuori più pezzi possibili per avere repertorio". E Sanremo? "È un sogno di tutti, un palco molto importante. Vediamo, la metterei così". Per l'amore, invece, c'è tempo: "Per ora no, si vedrà. Siamo in primavera, procinto di estate, per cui si vedrà", conclude con un sorriso. di Loredana Errico