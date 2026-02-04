'Amore disonesto' è il nuovo singolo di Big Fish con Jake La Furia e Carl Brave

Annunciato da un video-racconto inedito firmato dal giornalista e storyteller Stefano Nazzi, 'Amore disonesto' è il nuovo singolo di Big Fish, produttore simbolo della scena hip hop e urban italiana, che vede la collaborazione di Jake La Furia e Carl Brave. Il brano, edito da Warner Records Italy/Warner Music Italy sarà disponibile ovunque venerdì prossimo. 'Amore disonesto' costruisce un racconto crudo e disilluso della vita urbana, ricco di riferimenti al cinema e alla cultura rap. La narrazione è guidata dalle rime taglienti di Jake La Furia e Carl Brave, che uniscono barre e voce per descrivere una realtà fatta di contraddizioni, rapporti umani fragili e costanti pressioni dove il rifiuto del pianto diventa una mera strategia di autodifesa emotiva per affrontare tradimenti e perdite. Il singolo è costruito sul campionamento di 'Io non piango', celebre canzone del 1977 di Franco Califano contenuta nell’album 'Tac...!', un omaggio alla preziosa eredità artistica del maestro.

A introdurre la collaborazione tra Big Fish, Jake La Furia e Carl Brave è un trailer narrativo unico: una storia dal sapore noir, tesa ma al tempo stesso ironica raccontata da Stefano Nazzi, giornalista e storyteller tra le voci più autorevoli e apprezzate del panorama culturale italiano. Nel suo inconfondibile stile, Nazzi mette in scena un racconto che si articola lungo l’asse Milano-Roma: da un lato Jake La Furia, volto e voce del capoluogo lombardo, dall’altro Carl Brave, simbolo della Capitale. Big Fish è l’anello di congiunzione tra i due mondi, in una narrazione fatta di attese e scelte, che richiama anche l’idea di un patto artistico fra i tre protagonisti e introduce l’universo di 'Amore Disonesto'. Così Big Fish descrive il brano: "Con 'Amore Disonesto' ho voluto raccontare un pezzo di storia della musica italiana utilizzando sia la voce che la musica di 'Io non piango' del maestro Franco Califano; un brano che non conoscevo e che, al primo ascolto, mi ha colpito per la sua crudezza e la sua poesia. Ho voluto quindi riprendere alcune parti importanti e renderle più attuali, con un linguaggio che mi appartiene".

E aggiunge: Da lì ho chiamato Jake La Furia, mio amico storico e partner di mille battaglie, che ha dato un tocco narrativo forte e autentico al racconto. Ho poi condiviso questo racconto insieme a un esponente romano della canzone italiana come Carl Brave. Da qui è nato questo connubio azzeccato che ha portato alla realizzazione di 'Amore Disonesto'". Con una carriera iniziata nel 1994 nel gruppo hip-hop Sottotono, Big Fish ha continuato a farsi conoscere nell’industria musicale come solista e come produttore, contribuendo alla realizzazione di alcune delle canzoni e degli album più importanti della scena rap. In seguito alla reunion dei Sottotono nel 2021, Big Fish è tornato sulla scena in veste di solista nell'estate del 2025 con il singolo 'Lato B' e prosegue ora con 'Amore Disonesto', preludio al suo prossimo progetto discografico.