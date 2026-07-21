Andrea Bocelli celebra i 30 anni di carriera con due esclusive pubblicazioni da collezione

Il 25 settembre esce "Romanza (30th Anniversary)", con una versione estesa e finora inedita di "Con te partirò". Il 20 novembre arriva "Rarities: Collector's Edition", che raccoglie tre nuovi album inediti di poesie e canzoni

A trent'anni dall’album che ha cambiato la sua carriera e segnato la storia della musica italiana nel mondo, Andrea Bocelli celebra l’anniversario con due prestigiose pubblicazioni dedicate ai collezionisti e ai suoi fan. Il 25 settembre, per Sugar Music / UMe, uscirà "Romanza (30th Anniversary)", nuova edizione celebrativa dell'album che nel 1996 lo consacrò sulla scena internazionale con quasi 20 milioni di copie vendute. Il 20 novembre sarà invece la volta di "Rarities: Collector's Edition", un cofanetto in edizione limitata che raccoglie tre album completamente inediti, fotografie mai pubblicate e materiali esclusivi provenienti dall'archivio personale dell'artista.

Pubblicato nel 1996, "Romanza" è l’album italiano più venduto al mondo e contiene alcuni dei brani simbolo del repertorio di Andrea Bocelli, tra cui "Con te partirò", "Time To Say Goodbye" con Sarah Brightman e "Vivo per lei" con Giorgia. Il trentennale di "Romanza" sarà celebrato anche al Teatro del Silenzio, il suggestivo anfiteatro immerso nelle colline toscane, a Lajatico (Pisa), che ospita la 21/a edizione della rassegna ideata da Bocelli. Giovedì 23 e sabato 25 luglio si terranno due concerti celebrativi che ripercorreranno i brani simbolo dell'album e della sua carriera. Ad arricchire le due serate saranno numerosi ospiti, tra cui Arisa, il mezzosoprano danese Andrea Lykke, il soprano Cristina Pasaroiu e il baritono Franco Vassallo, accompagnati dall'orchestra diretta dal maestro Carlo Bernini. Il concerto del 25 luglio vedrà inoltre la partecipazione del Coro ABF Voices della Fondazione Andrea Bocelli, formato da circa 200 bambini provenienti dall'Italia e da diversi Paesi del mondo, compresi territori segnati da situazioni di particolare fragilità.

Disponibile in versione standard e deluxe, "Romanza (30th Anniversary)" comprende tutti i sedici brani dell'album originale, arricchiti da fotografie inedite delle sessioni di registrazione e, per la prima volta, da una versione estesa di "Con te partirò", finora mai pubblicata. L'edizione deluxe include inoltre un doppio vinile color oro, una litografia autografata dal Maestro e un elegante volume da collezione con testi del giornalista Craig McLean dedicati alla straordinaria ascesa internazionale dell'artista.

Accanto a questa pubblicazione arriverà una vera Chicca d’autore voluta personalmente dal Maestro "Rarities: Collector's Edition", un raffinato cofanetto numerato che racchiude tre album inediti: "Le Mie Poesie", con componimenti scritti e recitati da Bocelli accompagnati dalla musica, "Torre del Lago" e "Dall'Archivio (From the Archives)". Pensato come un autentico oggetto da collezione, il cofanetto comprenderà tre lp, tre cd, un volume illustrato con fotografie inedite della vita e della carriera dell'artista, scritti personali e poesie pubblicati per la prima volta, una stampa artistica autografata, un foulard in seta realizzato artigianalmente, un certificato di autenticità e altri contenuti esclusivi.

"Rarities: Collector's Edition" sarà presentato in esclusiva mondiale al Teatro del Silenzio di Lajatico, il suggestivo anfiteatro naturale voluto da Andrea Bocelli nella sua città natale, con un'esposizione dedicata che accompagnerà il pubblico alla scoperta di registrazioni rare, immagini e testimonianze del suo percorso artistico.

Le due pubblicazioni accompagneranno il Romanza 30th Anniversary World Tour, la tournée celebrativa che partirà l'8 settembre da Seattle per attraversare il Nord America con tappe nei principali teatri e arene del continente, tra cui il Madison Square Garden di New York, l'Hollywood Bowl di Los Angeles, il Red Rocks Amphitheatre di Denver, il Bell Centre di Montréal e il TD Garden di Boston. Per maggiori informazioni www.andreabocelli.com/tickets.

Con oltre 90 milioni di dischi venduti, oltre 25 miliardi di stream, sei candidature ai Grammy Awards, sei ai Latin Grammy e una carriera che lo ha portato a esibirsi davanti a Capi di Stato, Pontefici e nei più importanti eventi internazionali, Andrea Bocelli continua a rappresentare una delle voci italiane più amate e riconosciute nel mondo. Più recentemente ha interpretato "Dna", l'inno ufficiale della Fifa World Cup 2026, durante la cerimonia inaugurale dei Mondiali a Città del Messico insieme alla cantante Ejae.