Andrea Bocelli incanta Lajatico: trionfo al Teatro del Silenzio per i 30 anni di 'Romanza'

Una notte di musica, emozioni e memoria. Il Teatro del Silenzio di Lajatico ha celebrato il trionfo di Andrea Bocelli con una serata evento dedicata ai trent’anni di “Romanza”, l’album che nel 1996 trasformò il tenore toscano in una delle voci italiane più amate e riconosciute nel mondo. Per la ventunesima edizione dell’appuntamento estivo sulle colline pisane, l’anfiteatro naturale voluto dallo stesso Bocelli, nel suo paese natale, ha registrato il tutto esaurito: oltre 10mila spettatori, con il pubblico arrivato da ogni angolo del pianeta: inglesi, americani, tedeschi, russi, giapponesi e francesi hanno riempito le gradinate e le poltrone.

A trent’anni dalla pubblicazione, “Romanza” è tornato protagonista con i brani che hanno segnato la carriera dell’artista: da “Vivo per lei” a “Canto della terra” (cantati in duetto con Andrea Lykke), fino a “Con te partirò”, il pezzo simbolo che ha conquistato milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Un viaggio musicale tra lirica e pop, passato e presente, che ha ripercorso la storia artistica e personale di Bocelli. "Romanza è stato il trampolino della mia carriera internazionale e, allo stesso tempo, un compendio della mia storia personale e artistica - ha raccontato Bocelli - Sono canzoni che, a trent’anni di distanza, continuano a rappresentare ciò che ero e ciò che sono. Tornare a Lajatico per celebrarne l’anniversario, sul palco che ho voluto sulle colline della mia terra, è un’emozione che soltanto la musica può restituire intatta".

Lo spettacolo si è aperto, come da tradizione, con i rintocchi delle campane e con l’orchestra diretta dal maestro Carlo Bernini. La prima parte della serata è stata dedicata alle grandi arie della musica lirica, con pagine di Verdi, Puccini, Bizet e Orff interpretate insieme al soprano Cristina Pasaroiu e al baritono Franco Vassallo. Poi il palco si è trasformato nella celebrazione di “Romanza”, con l’ingresso dell’ospite speciale Arisa, che ha regalato al pubblico un intenso duetto con Bocelli sulle note di “Con te partirò”. Il gran finale ha affidato alla celebre aria “Nessun dorma” dalla “Turandot” di Puccini il compito di chiudere una serata già entrata nella memoria del pubblico. L’emozione è esplosa al termine del concerto, quando gli spettatori hanno tributato a Bocelli dieci minuti di applausi. Un abbraccio collettivo per un artista che proprio da queste colline ha iniziato il suo percorso e che oggi porta il nome della Toscana nei più importanti teatri del mondo.

A rendere ancora più suggestiva la cornice, la scenografia firmata da Scart, con tre coppie di Super Robot realizzate utilizzando materiali di recupero provenienti dagli scarti di produzione di Automobili Lamborghini. Le installazioni hanno dialogato con il paesaggio naturale del Teatro del Silenzio, dominato dalla scultura “Tindaro Screpolato” di Igor Mitoraj, in un equilibrio tra arte, musica e sostenibilità.

Nato come una scommessa culturale e artistica, l’appuntamento di Lajatico è diventato negli anni un motore per il territorio, capace di attirare pubblico internazionale e generare importanti ricadute economiche. "Questa manifestazione è capace di generare oltre 34 milioni di euro di ricadute sul territorio, stando all’analisi economica che è stata realizzata dall’Università di Pisa, che salgono a 35,9 milioni includendo anche le spese di organizzazione. La ricerca dell'Università ci dice anche che circa il 70 per cento degli spettatori arriva dall'estero e molti di loro raggiungono la Toscana esclusivamente per l’evento e vi restano mediamente cinque giorni", ha detto all'Adnkronos il sindaco di Lajatico, Fabio Tedeschi.

Le celebrazioni per il trentennale di “Romanza” al Teatro del Silenzio proseguiranno con il concerto conclusivo di sabato 25 luglio, già sold out, che vedrà ancora protagonista Andrea Bocelli insieme al Coro ABF Voices della Fondazione Andrea Bocelli, formato da circa 200 giovani provenienti da diversi Paesi del mondo. (di Paolo Martini)