Eleonora Giorgi, durante le sue ultime interviste in televisione, aveva raccontato quanto la nascita di Gabriele, il nipotino avuto dal figlio Paolo Ciavarro e da Clizia Incorvaia, le avesse cambiato la vita. E chissà quanto sarebbe stata felice oggi, sapendo che a dicembre sarebbe diventata nonna per la seconda volta, questa volta di una femminuccia. Una bambina che porterà proprio il suo nome: Eleonora.

È Andrea Rizzoli, figlio primogenito di Eleonora e Angelo Rizzoli, a diventare papà per la prima volta insieme alla moglie Serena Meriggioli, make up artist. Una notizia che assume un significato ancora più profondo proprio oggi, 21 ottobre, giorno in cui l'attrice avrebbe compiuto 73 anni. Scomparsa il 3 marzo del 2025, dopo aver affrontato con coraggio e col sorriso la battaglia contro il tumore al pancreas, Eleonora Giorgi ha lasciato un'eredità che va oltre la sua carriera nel cinema. Oggi per la sua famiglia resta il ricordo di una donna che, anche nei momenti più difficili della sua vita, è rimasta accanto ai propri figli, partecipando in prima fila ai loro traguardi. La nascita della piccola Eleonora sarà uno di questi.

Così come lo è stato il matrimonio del primogenito Andrea Rizzoli, il 2 maggio 2024. Un giorno che la famiglia aveva scelto di anticipare di qualche mese proprio per le condizioni di salute di Eleonora. Il desiderio era per tutti quello di condividere, come più volte avevano raccontato, quel momento insieme, senza rimandarlo, nonostante l'incertezza e la paura che li accompagnava ogni giorno. Alla fine, Eleonora c'era. Ed è stata lei ad accompagnare il figlio all'altare, indossando un lungo abito floreale sui toni del bianco e del blu e sfoggiando quel sorriso che, anche durante la malattia, non aveva mai smesso di indossare. E, con l'orgoglio di una mamma felice, Giorgi aveva condiviso sui social una foto insieme al figlio: "Il mio Andrea si è sposato".

Oggi Rizzoli si prepara ad accogliere una nuova vita, sua figlia. E quel nome scelto non sarà certo un caso. Si chiamerà Eleonora, come la nonna che non potrà conoscere ma di cui sentirà tanto parlare. Forse un modo per averla ancora vicina e per far sì che continui a sentire il suo nome tra le mura di casa.