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Andreas Muller in ospedale per una reazione allergica: "Avevo palpitazioni ovunque"

Il ballerino, marito di Veronica Peparini, ha raccontato sui social che cosa gli è accaduto

Andreas Muller - fotogramma/ipa
Andreas Muller - fotogramma/ipa
06 luglio 2026 | 13.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura per Andreas Muller. Il ballerino, marito di Veronica Peparini, ha raccontato sui social di essere corso in ospedale dopo aver accusato un malore a causa di un alimento.

Il coreografo e ballerino ha spiegato che si trovava a Sapri, in provincia di Salerno, per lavoro quando ha avuto una "forte reazione allergica" mentre stava pranzando: "Ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, ho visto il mio corpo diventare rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchine", ha raccontato attraverso le Instagram stories.

Muller ha ammesso di essersi spaventato perché "non mi era mai successa una cosa del genere". Per cui, continua il ballerino, "preso dall'ansia ho deciso di andare subito al pronto soccorso e farmi vedere senza fare il supereroe". Arrivato in ospedale, il ballerino ha raccontato di essere stato preso in cura: "Mi hanno dato il cortisone e l'antistaminico che hanno, nel giro di qualche ora, risolto il problema".

Ora, non resta da capire il motivo della reazione allergica: "Credo possa esser stato il tonno, il pistacchio o il cavolo viola. In ogni caso farò i test per le allergie perché mi sono veramente spaventato". E ha concluso con un consiglio rivolto ai follower: "Fateli anche voi perché non lo auguro a nessuno, non sottovalutate la cosa".

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