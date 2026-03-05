circle x black
Angelina Mango torna a esibirsi, tra il pubblico di Roma c'è Maria De Filippi

Il ritorno dell'artista con il tour 'Nina canta nei teatri' dopo circa un anno di pausa dalle scene

Angelina Mango
Angelina Mango
05 marzo 2026 | 18.00
Redazione Adnkronos
Un'ospite d'eccezione ieri sera tra il pubblico dell'Auditorium Conciliazione di Roma per la data del tour di Angelina Mango: Maria De Filippi. La conduttrice, che ha visto nascere e ha consacrato il talento della giovane cantautrice nel suo programma 'Amici', non è voluta mancare a una delle tappe più importanti del tour 'Nina canta nei teatri', applaudendo la sua ex allieva in uno show che segna il suo rientro dopo circa un anno di pausa dalle scene.

Il tour, prodotto e organizzato da Live Nation, nasce sulla scia dell'album ‘caramé’, pubblicato a sorpresa lo scorso ottobre a un anno e mezzo di distanza dal precedente lavoro "poké melodrama". Lo spettacolo è un'immersione totale nel mondo dell'artista. Il palco, disegnato da lei stessa, è trasformato in una "casa", un monolocale-studio arredato con oggetti personali e simbolici. Spicca un letto a castello verde, ricordo d'infanzia condiviso con il fratello Filippo Mango (batterista della band), su cui Angelina canta 'Edmund e Lucy', brano a lui dedicato. Ogni elemento, dalla libreria allo specchio vintage, contribuisce a creare un'atmosfera di profonda intimità, come se il pubblico fosse seduto accanto a lei in studio.

La musica è la protagonista assoluta, con arrangiamenti ripensati per una band che unisce strumenti classici a sonorità più ricercate, con contrabbasso, archi, fisarmonica e theremin. La scaletta alterna i brani di "caramé" a successi come ‘La noia’, con cui ha trionfato a Sanremo, e l'inno alla libertà ‘Che t'o dico a fa’.

Dopo Roma, il tour 'Nina canta nei teatri' proseguirà a Catania (7 marzo), Palermo (9 marzo), Bari (12 marzo) e in altre città italiane, prima di concludersi con la doppia data di Milano il 27 e 28 marzo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
