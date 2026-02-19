circle x black
Angelina Mango spiega ai fan: "Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare"

La cantautrice scrive una lunga lettera a più di un anno dallo stop mentre si prepara a tornare con il tour 'Nina canta nei teatri'

19 febbraio 2026 | 15.32
Redazione Adnkronos
Mentre Angelina Mango si prepara a tornare con il tour 'Nina canta nei teatri', a più di un anno dallo stop, affida ai fan una lunga lettera. Una lettera dedicata proprio a chi non l’ha mai abbandonata durante il periodo lontano dalle scene, segnato da problemi di salute. "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi", scrive la cantautrice, raccontando le emozioni che la attraversano mentre costruisce il nuovo show che porterà in giro per l’Italia.

Poi il momento più intimo: il ritorno sul palco. "Ieri sera sono salita sul palco. Il mio palco. Quello che ho immaginato, disegnato e abitato col cuore fino a poco prima di averlo davanti. Inutile dire quanto io abbia pianto". Lacrime di gioia, precisa: "È bellissimo. Mi guardo attorno, poi chiudo gli occhi e penso che non c’è nulla di tutto questo che non sia me al 100%. Ieri sera mi sentivo libera. Ero struccata e non me ne fregava niente se mi finiva la frangia negli occhi, perché ero troppo emozionata".

Un anno fa, confessa, "questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me". A due giorni dalla data zero – sabato 21 febbraio al PalaUnical Teatro di Mantova - Mango scherza anche sui malanni di stagione: "Ovviamente ho già mal di gola e mal d’orecchio, ma d’altro canto chi sono io per non essere cagionevole ogni volta che ho qualcosa da fare?", conclude.

