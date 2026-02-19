circle x black
Iran, Usa inviano dispiegamento aereo più grande da invasione Iraq del 2003

Secondo il Wall Street Journal, il presidente Trump non ha ancora deciso se attaccare e se, qualora decidesse di farlo, l'obiettivo sarebbe quello di fermare il programma nucleare iraniano, annientare la sua forza missilistica o cercare di rovesciare il regime. Teheran: "Nessuno può toglierci diritto ad arricchimento"

19 febbraio 2026 | 10.01
Gli Stati Uniti stanno inviando un numero massiccio di caccia a reazione e aerei di supporto in Medio Oriente. Secondo il Wall Street Journal, si tratta della più grande potenza aerea nella regione dall'invasione dell'Iraq del 2003. Gli Usa sono pronti ad agire contro l'Iran, ma il presidente Trump non ha ancora deciso se ordinare attacchi e se, qualora decidesse di farlo, l'obiettivo sarebbe quello di fermare il programma nucleare iraniano, annientare la sua forza missilistica o cercare di rovesciare il regime .

Negli ultimi giorni, gli Stati Uniti hanno continuato a spostare i loro modernissimi caccia F-35 e F-22 verso il Medio Oriente, secondo i dati di tracciamento dei voli e un funzionario statunitense. Una seconda portaerei carica di caccia d'attacco e da guerra elettronica è in arrivo. Sono in arrivo anche velivoli di comando e controllo. E nelle ultime settimane sono state dispiegate nella regione difese aeree essenziali.

La potenza di fuoco darà agli Stati Uniti la possibilità di condurre una guerra aerea prolungata contro l'Iran della durata di settimane, invece di un singolo attacco, come avvenuto con il 'Midnight Hammer' che gli Stati Uniti hanno condotto a giugno contro tre siti nucleari iraniani, hanno affermato funzionari statunitensi.

Teheran: "Nessuno può toglierci diritto ad arricchimento"

Da parte sua il capo dell'Agenzia iraniana per l'energia atomica, Mohammad Eslami, ha ribadito che nessun paese può privare la Repubblica islamica dell'Iran del suo diritto all'arricchimento nucleare. "La base dell'industria nucleare è l'arricchimento. Qualunque cosa si voglia fare nel processo nucleare, è necessario il combustibile nucleare", ha affermato Eslami, in un video pubblicato dal quotidiano Etemad. "Il programma nucleare iraniano procede secondo le regole dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica e nessun paese può privare l'Iran del diritto di trarre beneficio pacifico da questa tecnologia", ha aggiunto.

Lavrov: "Gravi conseguenze nella regione in caso di attacco Usa"

Qualsiasi nuovo attacco statunitense contro l'Iran avrebbe gravi conseguenze, ha detto alla televisione saudita Al-Arabiya il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, invitando alla moderazione e a trovare una soluzione che consenta a Teheran di perseguire un programma nucleare pacifico. "Le conseguenze non sono buone. Ci sono già stati attacchi contro l'Iran su siti nucleari sotto il controllo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Da quanto possiamo giudicare, c'erano rischi reali di un incidente nucleare", ha detto Lavrov nell'intervista.

"Sto osservando attentamente le reazioni nella regione da parte dei paesi arabi e delle monarchie del Golfo. Nessuno vuole un aumento della tensione. Tutti capiscono che si tratta di giocare col fuoco", ha detto ancora Lavrov, aggiungendo che l'inasprimento delle tensioni potrebbe vanificare i passi positivi compiuti negli ultimi anni, tra cui il miglioramento delle relazioni tra l'Iran e i paesi vicini, in particolare l'Arabia Saudita.

