Caso Epstein, Bill Gates annulla discorso a vertice su IA in India

Il fondatore di Microsoft è stato nominato nei file di Epstein

Bill Gates - Ipa/Fotogramma
19 febbraio 2026 | 09.16
Redazione Adnkronos
Bill Gates ha annullato il suo discorso previsto per oggi al summit sull'intelligenza artificiale in India. Lo ha dichiarato la Gates Foundation, dopo che il fondatore di Microsoft è stato nominato nei file di Epstein. "Dopo un'attenta valutazione e per garantire che l'attenzione rimanga sulle priorità chiave dell'AI Summit, Gates non terrà il suo discorso", ha affermato la fondazione in una nota. "La Fondazione Gates resta pienamente impegnata nel nostro lavoro in India per promuovere i nostri obiettivi comuni in materia di salute e sviluppo", ha affermato. La Fondazione Gates ha dichiarato che al suo posto avrebbe parlato il presidente delle sedi in Africa e in India.

Gates ha dichiarato di rimpiangere "ogni minuto" trascorso con Jeffrey Epstein, mentre la sua ex moglie Melinda ha affermato che aveva ancora domande a cui rispondere sulla sua relazione con il finanziere morto in cella nel 2019. In una bozza di e-mail contenuta nei documenti, Epstein affermava che Gates aveva avuto relazioni extraconiugali.

Epstein ha scritto che il suo rapporto con Gates spaziava dall'"aiutare Bill a procurarsi i farmaci, per affrontare le conseguenze dei rapporti sessuali con ragazze russe, al facilitare i suoi tentativi illeciti con donne sposate".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
caso Epstein intelligenza artificiale AI Summit bill gates bill gates epstein epstein
