Trasferte vietate, Tar Lazio conferma divieto per tifosi Roma, Fiorentina e Napoli

Respinti i ricorsi cautelari delle tifoserie

Tifosi della Roma - Ipa/Fotogramma
Tifosi della Roma - Ipa/Fotogramma
19 febbraio 2026 | 09.47
Redazione Adnkronos
Con le quattro ordinanze depositate oggi (n. 1064 1065, 1066, 1067) il Tar del Lazio (Sezione Prima Ter) ha respinto le domande cautelari presentate dalle Associazioni dei tifosi della Roma (due ricorsi), della Fiorentina e del Napoli contro i decreti del Ministero dell'Interno con i quali è stato sancito il divieto di trasferta fino al termine della stagione calcistica.

I decreti erano stati adottati dal Ministero a seguito degli scontri fra opposte tifoserie lungo tratti autostradali per il raggiungimento degli impianti sportivi dove si sarebbero tenute le partite di calcio nelle quali erano impegnate le relative squadre. Il decreto che riguardava la tifoseria della Lazio non è stato impugnato.

Quello che riguarda la Roma (il n.1066) è stato accolto limitatamente al divieto di trasferta per i residenti in province della regione Lazio diverse da Roma.

