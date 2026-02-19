circle x black
Cerca nel sito
 

Verona, madre e figlia muoiono intossicate nel rogo della loro casa a Cerea

L'incendio sarebbe stato provocato da un cortocircuito

Vigili del fuoco - Fotogramma
Vigili del fuoco - Fotogramma
19 febbraio 2026 | 10.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Due donne, madre e figlia, rispettivamente di 98 e 73 anni, sono stati ritrovate senza vita nella loro casa di Cerea (Verona) andata a fuoco ieri sera. A trovarle i Vigili del fuoco di Legnago e Bovolone, intervenuti intorno alle ore 20 con il supporto di altro personale e mezzi inviati dalla sede centrale di Verona per evitare che le fiamme si propagassero alle abitazioni vicine.

Spente le fiamme e liberate le stanze dal fumo, il ritrovamento dei corpi delle due donne in due stanze diverse. Il personale sanitario del Suem 118 non ha potuto che constatarne il decesso per intossicazione dal fumo sprigionatosi con l’incendio, secondo i tecnici dei Vigili del fuoco provocato da un cortocircuito.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendio fuoco cortocircuito incendio verona madre figlia morte incendio verona
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza