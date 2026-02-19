circle x black
Cerca nel sito
 

Rai Sport, Paolo Petrecca rimette mandato all'Ad Rossi

Al termine delle Olimpiadi responsabilità in via transitoria a Marco Lollobrigida

Paolo Petrecca - Ipa/Fotogramma
Paolo Petrecca - Ipa/Fotogramma
19 febbraio 2026 | 11.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, ha rimesso il proprio mandato nelle mani dell'Amministratore Delegato Rai Giampaolo Rossi e lascerà l’incarico al termine delle Olimpiadi di Milano-Cortina. La responsabilità di Rai Sport – in via transitoria – sarà affidata a Marco Lollobrigida. E' quanto si apprende da fonti Rai.

Cerimonia di chiusura affidata a Bulbarelli

Novità sulla cerimonia finale delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. A quanto apprende l'Adnkronos la telecronaca Rai sarà condotta dal giornalista sportivo Auro Bulbarelli, che sarà affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia, Sovrintendente dell'Arena di Verona.

La cerimonia di chiusura si terrà infatti nell'Arena di Verona, l'iconico anfiteatro incarna la ricchezza culturale italiana, offrendo uno scenario senza pari per concludere un evento di portata mondiale. L'appuntamento è il 22 febbraio per uno spettacolo che fonderà musica, arte e puro spirito sportivo, celebrando l'unità e la fratellanza tra atlete, atleti e nazioni. Sarà l'occasione per rendere omaggio a tutti i partecipanti, prima del tradizionale passaggio di consegne.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Rai Sport Olimpiadi Milano Cortina petrecca petrecca rai sport
Vedi anche
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza