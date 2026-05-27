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Angelina Mango cambia look, i fan non la riconoscono: "Che trasformazione"

Il video postato dalla cantante sul suo profilo TikTok

Angelina Mango - TikTok
Angelina Mango - TikTok
27 maggio 2026 | 17.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nuovo look per Angelina Mango. La cantante ha condiviso su TikTok un video che ha lasciato i fan a bocca aperta. Capelli color borgogna e taglio frizzantino, spettinato con la frangetta. È questa la nuova versione di Angelina Mango, totalmente inedita e ben diversa da come i fan l'avevano conosciuta ai tempi di Amici.

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Ma non solo. Oltre al nuovo hair styling, la figlia di Pino Mango ha mostrato un look totalmente nuovo arricchito dallo stile oversize. Un cambiamento che ha convito i fan, anche se hanno faticato a riconoscerla: "Che cambiamento, mi piace la tua trasformazione", si legge tra i commenti.

@angelinamango__

cosa vorrei nella mia testa quando devo vestirmi

♬ suono originale - robertodambrosio_

È un nuovo capitolo per Angelina Mango che, dopo una pausa dalle scene di circa un anno e il nuovo album, è tornata a esibirsi nel tour 'Nina canta nei teatri'. "Non è il successo, il calendario pieno o lo stress ad avermi fatto ammalare. Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, è non sentirsi liberi", aveva scritto prima di tornare a esibirsi. Un anno fa, confessava in una lettera, "questa sembrava un’altra vita. Non pensavo sarei più tornata a fare musica o a salire sul palco. Forse la differenza è che ora non sto andando io verso il palco, ma è lui che viene incontro a me".

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angelina mango angelina mango concerti angelina mango tiktok angelina mango look
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