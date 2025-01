Ha comprato una pagina del Corriere della Sera Angelo Duro. Una pagina, sull'edizione di oggi sabato 25 gennaio 2025, lasciata bianca a eccezione di una piccola scritta che compare in basso al centro. "Non ho bisogno di fare pubblicità al mio film- si legge -ho comprato questa pagina per farci disegnare i vostri figli. Vi saluto. Angelo Duro".

'Io sono la fine del mondo', il film con Angelo Duro che domina il box office

Il comico palermitano sta dominando il box office con il film, diretto da Gennaro Nunziante, 'Io sono la fine del mondo', primo nella Top10 Cinetel degli incassi con un parziale di 2.596.623 euro nel weekend 16 - 19 gennaio e complessivi 5.841.769 euro. Prodotto da Indiana Production e Vision Distribution, in collaborazione con Sky, il film segna un’altra tappa nella fortunata carriera di Nunziante, autore di successi come 'Cado dalle nubi', 'Quo vado?' e 'Il vegetale'. Con un cast che comprende, oltre ad Angelo Duro, attori di talento come Giorgio Colangeli, Matilde Piana, Marilù Pipitone ed Evelyn Maria Rita Famà, la pellicola racconta la storia di Angelo, un uomo abituato a guadagnarsi da vivere come autista di adolescenti ubriachi nei locali notturni di Roma. La sua vita prende una svolta inattesa quando riceve una chiamata dalla sorella. Deve tornare nella sua città natale, Palermo, per occuparsi dei suoi anziani genitori non più autosufficienti. Quello che inizia come un’imposizione diventa presto per Angelo l’occasione perfetta per vendicarsi di quei genitori autoritari che hanno reso difficile la sua adolescenza. “Un giorno i tuoi genitori non ci saranno più e sarai pieno di rimorsi” è la frase che convince Angelo a prendersi cura dei suoi anziani genitori.

Con uno sguardo sarcastico e disilluso, il protagonista affronta il paradosso di diventare il genitore dei propri genitori, in un percorso che mescola risate e riflessioni profonde sul rapporto familiare.