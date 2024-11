Federica Pellegrini ha commentato l'esclusione di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle. La decisione, resa nota dalla Rai, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per tutti i telespettatori del dance show di Rai 1. Ma non solo. Sulla vicenda si sono espresse anche la compagna del maestro, Sonia Bruganelli e la partner di ballo, Federica Pellegrini.

La reazione di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini è una delle concorrenti di questa edizione di Ballando con le stelle in gara con il maestro di ballo, Angelo Madonia. Ora, l'ex nuotatrice si trova costretta a cambiare partner a pochi passi dalla finale. La Pellegrini non ha aggiunto commenti riguardo l'esclusione del maestro dal programma, si è limitata a condividere una storia sul suo profilo Instagram: uno sfondo completamento nero con l'aggiunta di una emoticon sofferente. Secondo i follower, il significato è chiaro: l'ex nuotatrice sarebbe dispiaciuta per quanto accaduto col maestro di ballo e si sentirebbe ora smarrita per il suo percorso all'interno di Ballando con le stelle. Ma nessun problema, perché la redazione del programma sta già pensando a un nuovo ballerino da affiancare a alla concorrente, che verrà comunicato a breve.

Il motivo di questo allontanamento pare sia legato a un acceso scontro che Angelo Madonia ha avuto con la giurata Selvaggia Lucarelli dopo l'esibizione nell'ultima puntata, andata in onda sabato 24 novembre. "È una coincidenza ma è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia", ha detto la giurata, riferendosi all'eliminazione della concorrente che nella vita privata è compagna del ballerino. "La crescita è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Volevo fare chiarezza", ha replicato di getto il ballerino. Lucarelli, a questo punto, ha ribattuto: "Non fare il rosicone, ho fatto una battuta. Secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È solo una battuta", ha detto la blogger. "Sei tu la rosicona che ha menzionato persone esterne", la risposta di Madonia, con Bruganelli presente in sala. "Con il tuo comportamento danneggi Federica", la chiosa di Lucarelli. "E tu danneggi la giuria", l'ennesima replica di Madonia. Dopo di questo, è arrivata la nota della Rai che annuncia l'esclusione del ballerino dal cast del dance show condotto da Milly Carlucci.

La reazione di Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli, ospite a 'La Vita in Diretta' da Alberto Matano, ha commentato l'eliminazione di Angelo Madonia così: "Non so cosa dire, ci sono state delle divergenze da entrambe le parti e non se la sono sentiti di continuare. Non ho ancora parlato con Angelo, non so cosa sia accaduto, non ne ho la più pallida idea", ha concluso l'imprenditrice che ha raccontato di non sapere nulla a riguardo.