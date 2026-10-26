L'attrice a La Volta Buona insieme al suo maestro a Ballando con le Stelle: "Adesso stiamo litigando, non è un rapporto facile"

"Voglio chiarire una cosa: siccome lui è il mio insegnante, passo con lui tutto il giorno e tutto quello che faccio a Ballando dipende da lui, è normale che io cerchi il contatto e la sua approvazione". Così Anna Safroncik ha risposto a una domanda oggi ospite a La Volta Buona su Rai 1 sul suo rapporto con Leonardo Lini, con cui gareggia in coppia all'edizione 2026 di Ballando con le Stelle.

«Voglio chiarire una cosa: Leonardo è il mio insegnante, passo con lui tutto il giorno ed è normale che cerchi la sua approvazione e il contatto con lui; questo però non significa che ci sia altro». Anna Safroncik in compagnia del suo ballerino Leonardo Lini. #LVB https://t.co/WqOL4JiJfi — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 26, 2026

L'attrice ha chiarito una volta per tutte che con il suo insegnante non c'è nulla di più di un rapporto professionale, dopo le voci che si erano rincorse nei giorni scorsi a proposito di una possibile simpatia tra i due. "Anche se cerco il contatto con lui, questo non significa che ci sia altro. Poi, adesso stiamo litigando, non è un rapporto facile, noi dal primo giorno ci battibecchiamo", ha concluso.

Già nei giorni scorsi si era parlato della coppia: l’attrice aveva accusato il maestro di non essere stato presente per lei nel momento del bisogno, poi i due hanno trovato un punto d’incontro tornando in pista sabato sera con un ballo che ha ottenuto l'approvazione della giuria, eccetto quella di Carolyn Smith.