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Antonella Clerici, la denuncia sui social per l'eccessiva magrezza: "Pericolosa deriva"

Il post condiviso su X dalla conduttrice televisiva

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
Antonella Clerici - fotogramma/ipa
27 maggio 2026 | 15.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonella Clerici dice basta all'"eccessiva magrezza". La conduttrice televisiva ha condiviso un messaggio di body positivity attraverso il suo profilo X in cui esalta la bellezza autentica e denuncia i modelli estetici estremi imposti dalla società: "Questa cosa del porre come canone di bellezza, l'eccessiva ed emaciata magrezza ci sta portando verso una pericolosa deriva", ha scritto Clerici, senza riferimenti diretti a persone o situazioni specifiche.

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Poi, conclude: "Ognuno è bello nella sua fisicità sana e non forzata". Il messaggio ha avuto un forte impatto tra gli utenti che hanno commentato il post ringraziando la conduttrice per aver affrontato un tema così delicato come quello dei modelli estetici diventati ormai irreali, spinti all'estremo.

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antonella clerici twitter x Body Positivity
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