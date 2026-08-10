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Antonella Clerici 'contro' le mete estive: "Forse ho sbagliato lavoro"

Lo riflessione della conduttrice televisiva sui social

Antonella Clerici - fotogramma/ipa
Antonella Clerici - fotogramma/ipa
10 agosto 2026 | 15.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Antonella Clerici si racconta sui social e confessa, con la consueta spontaneità, di non amare particolarmente l'estate. La conduttrice televisiva in attesa di tornare al timone di 'È sempre mezzogiorno' ha condiviso sui social una riflessione sul suo modo di vivere la bella stagione, prendendo le distanze dalle scelte comunemente condivise dai colleghi e da volti noti dello spettacolo.

"Non mi piacciono i luoghi modaioli, non amo i voli privati, detesto le feste e trucco e parrucco d'estate", ha scritto la conduttrice con tono diretto e autentico che da sempre la contraddistingue. "Sto male in barca - racconta - il mare solo d'inverno e adoro il freddo", ha continuato. "Forse ho sbagliato lavoro o forse sono io sbagliata", ha aggiunto Clerici condividendo la sua riflessione sull'estate con i follower tra le Instagram stories e su X.

Tra i commenti, gli utenti hanno condiviso il suo messaggio: "Non sei sbagliata, sei speciale e soprattutto non segui la massa, per questo ti amiamo", "Non sei sbagliata Anto,sei umana,sei una persona, anche io amo il freddo e l' inverno,non vedo l'ora di rivederti in TV a settembre, sperando che questo caldo sia passato", hanno scritto.

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