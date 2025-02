Dal Grande Fratello VIP a OnlyFans. È questa la parabola vissuta da Antonella Mosetti negli ultimi anni. Una scelta, quella dell’influencer, fatta soprattutto per gli ingenti guadagni che la piattaforma promette a chi pubblica contenuti a luci rosse. A rivelarlo è la stessa Mosetti, incalzata dalle domande di Monica Setta a Storie di donne al bivio nella puntata in onda il 5 febbraio alle 23.30 su Rai 2.

"Mi chiedono di tutto su only fans, la cosa più curiosa? La foto di una gamba cosparsa di miele. C’è chi si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome e chi mi dà 2 mila euro per l'immagine del mio piede con sopra la schiuma da barba. Mi hanno trattata come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista. Prendevano le mie foto dai social e le riassemblavano con fotomontaggi in cui apparivo nuda. Allora preferisco spogliarmi io e decidere fin dove arrivare“, ha confessato Mosetti a Setta.

Nella puntata, che andrà in onda mercoledì sera, la showgirl approfondirà ancora di più l’argomento. La soubrette, infatti, ha confessato di aver ricevuto un‘offerta da capogiro per un video hard. Ma che ha preferito rifiutare. “Faccio nudo ma mi sono messa dei paletti. Per un video porno con me che facevo l’amore con il mio uomo mi avevano proposto anche 50 mila euro. Ma io queste cose le disprezzo e non le farò mai”. Quanto ai suoi amori, Antonella parla di Aldo Montano con cui ebbe un lungo legame ("Abbiamo perso un bimbo") poi del primo marito Alex nuccetelli padre della sua unica figlia Asia e dell'ultimo compagno francese con cui ha definitivamente chiuso. "Da quando ho perso mio padre tutto è cambiato. ho sofferto troppo per poter soffrire ancora a causa di un amore difficile"