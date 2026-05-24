circle x black
Cerca nel sito
 

Antonello Venditti e Mara Venier, il retroscena a Domenica In: "Ma lo possiamo dire?"

Il cantautore romano è stato ospite oggi nel salotto di Domenica In

Antonello Venditti, Mara Venier - Domenica In
Antonello Venditti, Mara Venier - Domenica In
24 maggio 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

C'era un tempo in cui Antonello Venditti faceva il consulente di coppia a Mara Venier. Il cantautore romano ospite oggi, domenica 24 maggio, a Domenica In ha raccontato quando 'valutava' se gli uomini che facevano la corte alla conduttrice fossero dei buoni pretendenti.

CTA

Tutto è cominciato dopo un filmato mandato in onda che ricordava la loro amicizia, nata diversi anni fa: "Siamo una bella coppia. Noi siamo la dimostrazione che esiste l'amicizia tra uomo e donna", ha detto Mara Venier. "Io e te ne abbiamo già combinate parecchie insieme", l'ha poi punzecchiata il cantautore.

Venditti stava per raccontare un aneddoto quando è stato interrotto dalla padrona di casa: "Non mi far preoccupare. Si può raccontare Antonello?", ha chiesto.

Poi, Venditti ha spiegato: "Io ero il suo consulente di coppia. C'è stato un periodo in cui, conoscendo gli uomini, sapevo valutarli e capire se fossero adatti a lei. Io ne ho fatti secchi parecchi", ha esordito il cantautore tra le risate del pubblico.

"Lei li portava da me - ha spiegato ancora - e io facevo pelo e il contropelo". Poi, Venditti ha raccontato un caso specifico: "C'è stato una volta un suo pretendente, è andato in bagno molto lontano... e poi si è trovato fuori dalla porta", ha detto tra le risate. Infine, la commozione di Venier: "Io ancora oggi ti devo dire grazie per tutto e per quello che ci siamo detti in camerino", ha detto, senza entrare nei dettagli.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
antonello venditti mara venier domenica in rai 1
Vedi anche
Caso Orlandi, De Priamo: "Emanuela a Londra? Una messa in scena" - Video
Tragedia alle Maldive, in Italia le salme dei sub: l'arrivo a Malpensa - Video
Cannes, conto alla rovescia per la Palma d'oro: il toto vincitori - Videonews dalla nostra inviata
Ecofin informale a Cipro, per l'Italia continua la partita della flessibilità - Le videonews dall'inviato
Terra dei Fuochi, il Papa in piazza ad Acerra: incontro con sindaci e cittadini - Video
Energia, Giorgetti: "Italia chiede spazio fiscale in linea con richieste Ue" - Video
Ultimo: "Ho ‘visto’ il concerto del 4 luglio tanto tempo fa, e si è avverato" - Video
News to go
Capri è l'isola con le case più care d'Italia
News to go
Elezioni amministrative 2026, oltre 740 comuni al voto nel weekend
Cannes, giorno 11: l’attesa per Monica Bellucci e un racconto di 'MeToo' - Videonews dall'inviata
Nato, Tajani in Svezia per la riunione dei ministri degli Esteri: sul tavolo Hormuz e Ucraina - Le videonews
Tutto pronto a Nicosia per Eurogruppo/Ecofin, la partita di Giorgetti per la flessibilità - Videonews


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza