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Venditti operato a Roma, il cantautore rassicura: "Sto bene e pronto per nuovi concerti"

L'operazione si è svolta nel fine settimana nel massimo riserbo

Antonello Venditti - Ipa/Fotogramma
Antonello Venditti - Ipa/Fotogramma
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26 ottobre 2026 | 13.38
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Antonello Venditti è stato sottoposto a un intervento chirurgico programmato in un ospedale di Roma. L'operazione si è svolta nel fine settimana nel massimo riserbo. Non è stato reso noto la causa precisa del ricovero ma l'artista 77enne, è in buone condizioni di salute. A rassicurare direttamente il pubblico è intervenuto su Facebook lo stesso Venditti: "Care ragazze e ragazzi buongiorno. Volevo rassicurarvi sulle mie condizioni di salute ed allo stesso tempo ringraziarvi dei molti messaggi ricevuti. Sto benissimo e pronto per i nuovi concerti e per il nuovo album… Daje. Un abbraccio a tutti".

Il ritorno sulle scene è infatti già in calendario. L'8 marzo 2027, giorno del suo 78esimo compleanno, il cantautore romano darà il via dal Palazzo dello Sport di Roma (Eur) al suo nuovo tour nei palasport, intitolato 'In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali". La tournée attraverserà l'Italia facendo tappa, tra le altre, a Mantova, Padova e Firenze, per poi concludersi il 19 maggio a Napoli.

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