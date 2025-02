'Aria Tango' con il Balletto di Milano, omaggio a Micha van Hoecke

In programma al Teatro Brancaccio di Roma il 17 febbraio accanto ad una rilettura del celebre 'Boléro' di Ravel firmata per la compagnia, diretta da Carlo Pesta, da Adriana Mortelliti

Al Teatro Brancaccio di Roma un'unica serata, il 17 febbraio, per 'Aria Tango', una delle ultime creazioni del regista e coreografo di origine russa Micha van Hoecke, scomparso il 7 agosto 2021. Lo spettacolo, nato sulle musiche del Premio Oscar del 'Postino' Luis Bacalov per il Teatro dell'Opera di Roma, è stato rimontato per il Balletto di Milano, diretto da Carlo Pesta, dalla moglie del grande artista Miki Matsuse van Hoecke. E' un 'poema coreografico', che affonda le sue radici nella cultura tanghera e tzigana, senza alcun intento didascalico, all'interno di un’atmosfera atemporale e surreale, racconta stati d’animo, timori, paure, passioni. "Ammiro il teatro di Micha. Un coreografo che ha saputo guardare avanti, non costretto da alcun rigore ideologico e stilistico -aveva confessato Luis Bacalov durante la preparazione del lavoro- Con creatività e intelligenza ha infranto confini estetici e Tersicore ha fatto il grande salto nella ricerca di un rapporto più profondo con il pubblico, nella contaminazione tra le arti".

"L’armonia del tango argentino ha accompagnato, sin dall’infanzia Micha, perché nelle melodie tzigane, che adorava, ci sono ritmi riconducibili all’universo tanghero – ricorda Miki Matsuse van Hoecke, oggi unica erede del suo immenso patrimonio artistico e culturale- Le grandi migrazioni portarono il popolo tzigano in Russia, in Europa, in Spagna e in Andalusia, arrivarono poi in America del Sud. Lui che si definiva un eterno zingaro amava profondamente quelle composizioni struggenti, pervase di nostalgia e mal d’amore. Il suo mondo, la sua forza, il suo conforto, sempre alla ricerca di una luce che potesse illuminare i momenti di smarrimento e inquietudine".

La musica argentina non è stata mai disgiunta dal percorso di coreografo e regista di Micha van Hoecke, da 'L’Histoire du soldat' al 'Violino di Rotschild'. 'Aria Tango' è un 'poema coreografico', fortemente autobiografico, per la prima volta affidato ad una compagnia italiana, il Balletto di Milano. "Era da poco scomparsa Marina, la sorella gemella di Micha – ricorda ancora Miki Matsuse van Hoecke- Un dolore indicibile, straziante che ha traslato in opera d’arte. Sul palco un teatro vuoto dopo una rappresentazioni, le luci soffuse, in penombra, un uomo solo in scena che incarna Micha con le sue paure, le sue inquietudini, quel confronto tra Eros e Thanatos, tra la vita e la morte, energie vitali che sprigiona la danza, quel senso soffuso di annichilimento che lo intimoriva e l’affascinava da sempre", conclude la moglie.

Cita nello spettacolo lavori precedenti come 'Guitare', 'Monsieur Monsieur', 'Regina della Notte', i tanghi béjartiani, la luce, le tenebre, l’oscurità tra il sogno e la realtà, uno spettacolo popolato di anime 'Aria Tango', soprattutto di donne, amate, vagheggiate, sognate, perdute per sempre. Nella seconda parte della serata il celebre 'Boléro' di Maurice Ravel nella rilettura coreografica per il Balletto di Milano di Adriana Mortelliti. "Non solo un gioco di seduzione, ma l’eterna storia di una nascita, di un’attrazione inevitabile verso un essere simile, di un moltiplicarsi di incontri - si legge in una nota dello spettacolo - Corpi sinuosi prendono vita e intrecciano una danza che trascina nel crescendo musicale fino al sorprendente finale. Una coreografia dinamica che cresce con la musica e che culmina nel finale sensazionale".