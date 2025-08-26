circle x black
Una tempesta di sabbia travolge Phoenix: visibilità quasi nulla, danni e blackout

La città dell'Arizona colpita da un 'haboob'

La tempesta di sabbia all'aeroporto di Phoenix - X
26 agosto 2025 | 16.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Una violenta tempesta di sabbia ha messo in ginocchio Phoenix, in Arizona. Come spiega la Cnn, la città statunitense è stata investita da un imponente "muro di sabbia", noto come "haboob", che ha ridotto quasi a zero la visibilità. La tempesta è stata rapidamente seguita da violenti temporali che hanno devastato la città: sono caduti diversi alberi, si sono verificate interruzioni di corrente e il forte vento ha causato molti danni (all'aeroporto di Phoenix Sky Harbor, un ponte di collegamento è stato distrutto da raffiche di vento a 110 km/h).

Per circa un'ora, l'aeroporto internazionale di Phoenix Sky Harbor ha impedito a qualsiasi aereo di decollare o atterrare, in seguito l'aeroporto ha subito ritardi mentre gli equipaggi valutavano eventuali danni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
arizona phoenix tempesta di sabbia phoenix tempesta di sabbia arizona
