Ascolti tv, Montalbano vince la prima serata. L'access prime time è ancora di Gerry Scotti

La serie con Luca Zingaretti ha incollato davanti al video 2.425.000 spettatori, pari al 16% di share

Gerry Scotti e Luca Zingaretti in 'Il Commissario Montalbano
Gerry Scotti e Luca Zingaretti in 'Il Commissario Montalbano" - Ipa
18 settembre 2025 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È Rai1, con la replica di 'Il Commissario Montalbano' a vincere la prima serata televisiva di ieri, mercoledì 17 settembre 2025. La serie con Luca Zingaretti ha incollato davanti al video 2.425.000 spettatori, pari al 16% di share. Canale 5, con 'Buongiorno, Mamma! 3' si aggiudica il secondo posto con 2.135.000 spettatori e uno share del 14.7%. Rai3, con 'Chi l’ha Visto?', è stato la scelta di 1.331.000 spettatori, con il 9.4% share, mentre La7, che ieri trasmetteva 'Lezioni di Mafie', ha ottenuto un ascolto medio di 1.108.000 spettatori, totalizzando il 7.1% di share. Italia1 ieri proponeva al pubblico 'The Transporter', visto da 781.000 spettatori con il 4.7%, mentre Rai2 con 'Occhi di Gatto' ha raccolto davanti allo schermo 672.000 spettatori, pari al 4.3% di share. Su Rete4 debuttava ieri 'Realpolitik', condotto da Tommaso Labate, che ha registrato un ascolto di 444.000 spettatori, pari al 3.7% di share.

Nell'access prime time, Canale5 si aggiudica la vittoria con 'La Ruota della Fortuna', scelto da 4.425.000 spettatori per il 23.7% di share, mentre Rai1 con 'Affari Tuoi' è stato visto ieri da 3.956.000 spettatori ottenendo il 21.2% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
commissario montalbano ruota della fortuna ascolti tv ieri sera ascolti tv 17 settembre
