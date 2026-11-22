Il 'profumo-gate' dell'ultima settimana non ha cambiato i termini della sfida tra Rai1 e Canale5 per la leadership del sabato sera televisivo, dove prosegue il testa a testa tra lo show di Milly Carlucci e quello di Maria De Filippi. A vincere in termini di spettatori è 'Tú Sí Que Vales', che su Canale5 raccoglie 3.558.000 telespettatori e il 24,1% di share, mentre su Rai1 'Ballando con le Stelle' si conferma leader in share con il 27,2%, coinvolgendo 2.867.000 spettatori dopo l'anteprima 'Ballando Tutti in Pista', vista da 3.793.000 persone pari al 22,6%. Ma nel periodo di sovrapposizione diretto tra i due programmi, dalle ore 21.23 alle ore 00.08, vince di un soffio lo show di Canale 5 che ottiene 3.559.000 spettatori e il 24.17% di share individui (a fronte di 3.556.000 spettatori e il 24.15% di share).

Alle spalle delle ammiraglie si distingue La7, dove 'In Altre Parole' con Massimo Gramellini conquista 1.157.000 spettatori e il 6,8% nella prima parte, seguita da 557.000 telespettatori e il 4% per 'In Altre Parole... Ancora'. Su Italia1 il film 'Animali fantastici - I segreti di Silente' interessa 670.000 spettatori con il 4,6%, precedendo Rai3 dove 'Città Segrete' ottiene 589.000 spettatori e il 3,8%.

Su Rai2 la serie 'S.W.A.T.' viene scelta da 522.000 spettatori pari al 3,2% di share, mentre sul Nove 'Accordi & Disaccordi' si attesta a 429.000 spettatori con il 2,9%. Più distaccata Rete4, dove il film 'Jason Bourne' totalizza 331.000 spettatori e il 2,2%, mentre su Tv8 '4 Ristoranti' si ferma a 223.000 spettatori con l'1,4% di share.