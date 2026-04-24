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Ascolti tv, 'Uno Sbirro in Appennino' su Rai1 vince il prime time di giovedì 23 aprile

In access prime time 'Affari tuoi' supera 'La Ruota della fortuna'

Uno sbirro in Appennino
Uno sbirro in Appennino
24 aprile 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La fiction 'Uno Sbirro in Appennino', in onda ieri su Rai1 domina il prima time , con 3.171.000 spettatori e il 20,1% di share. , degli ascolti tv di ieri giovedì 23 aprile. Medaglia d'argento per Canale5 che con 'Forbidden Fruit' ha interessato 1.917.000 spettatori e il 13,4% di share mentre Italia1 con 'Le Iene' ha intrattenuto 1.130.000 spettatori raggiungendo il 9% di share.

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Fuori dal podio troviamo 'Splendida cornice' su Rai3 con 1.020.000 spettatori (6.6% share) mentre 'Ore 14 Sera' su Rai2 ha registrato 932.000 spettatori (7% share). Seguono La7 con 'Piazzapulita' (874.000 spettatori, 6,7% share); Rete4 con 'Dritto e Rovescio' (760.000 spettatori, 6% share); Tv8 con 'Innocenti bugie' (239.000 spettatori, 2% share) e Nove con 'Chernobyl – Nuove Verità' (228.000 spettatori, 1,4% share).

In access prime time Rai1 supera Canale 5: 'Affari tuoi' ha incollato allo schermo 4.962.000 spettatori (24,2% share) mentre 'La Ruota della Fortuna' ha raccolto 4.733.000 spettatori (23,1% share).

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Uno Sbirro in Appennino ascolti tv ascolti rai ascolti mediaset
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