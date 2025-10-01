circle x black
Ascolti tv, 'Montalbano' vince la prima serata. De Martino accorcia le distanze da Scotti

'Affari Tuoi' registra 4.537.000 spettatori e il 22.2% di share, mentre 'La Ruota della Fortuna' ottiene 4.872.000 spettatori e il 23.8% di share

Una donna utilizza un telecomando per accendere la televisione - 123rf
01 ottobre 2025 | 12.23
L'inossidabile 'Commissario Montalbano', trasmesso ieri in replica su Rai1, è stato il programma più visto del prime time, con 2.897.000 spettatori e il 18.5% di share. Al secondo posto, 'Buongiorno, Mamma!' su Canale 5, con 2.170.000 spettatori e il 14.4% di share. Al terzo posto, 'DiMartedì' su La7, con 1.271.000 spettatori e l’8.3% di share nella prima parte e 482.000 spettatori e il 9% nella parte chiamata 'DiMartedì Più'.

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'The Protégé' su Italia1 (1.008.000 spettatori, share 5.8%), 'X Factor' su Tv8 (840.000 spettatori, share 5.6%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (540.000 spettatori, share 5.2%), 'Freeze – Chi Sta Fermo Vince!' su Rai2 (606.000 spettatori, share 3.8%), 'Io capitano' su Rai3 (511.000 spettatori, share 3%), 'È già ieri' sul Nove (281.000 spettatori, share 1.6%).

Nell'access prime time, dopo 'Cinque Minuti' di Bruno Vespa (3.808.000 spettatori, share 19.7%), 'Affari Tuoi' condotto da Stefano De Martino su Rai1, con 4.537.000 spettatori e il 22.2% di share, accorcia le distanze con 'La Ruota della Fortuna' di Gerry Scotti su Canale 5, che ottiene 4.872.000 spettatori e il 23.8% di share.

