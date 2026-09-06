Il programma in replica 'Ciao Darwin', in onda ieri su Canale 5, vince la sfida del prime time con 1.364.000 spettatori e il 16,3% di share. Medaglia d'argento per 'Ogni Promessa è Debito' su Rai1 che ha interessato 1.099.000 spettatori e il 10,5% di share mentre Rete 4 con 'La Promessa' ha raccolto 750.000 spettatori (6,6% di share).

Fuori dal podio troviamo Ra 2 con 'Amore e morte in Namibia' che ha incollato allo schermo 727.000 spettatori (6% share) mentre Italia 1 con 'Rampage – Furia animale' ha raggiunto 684.000 spettatori (5,7% share). Seguono: Rai3 con 'Giù la testa' (386.000 spettatori, 3,5% share); Nove con 'Cash or Trash – Chi Offre di Più?' (369.000 spettatori, 2.8% share); La7 con 'Agente 007 – Una cascata di diamanti' (300.000 spettatori, 2,6% share) e Tv8 con 'I delitti del BarLume – Aria di mare' (234.000 spettatori, 2,3% share).

In access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha totalizzato 3.706.000 spettatori (26,8% share) mentre 'L'Eredità Summer' su Rai1 ha chiuso con 2.363.000 spettatori (17,1% share).