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Ascolti tv, Cobolli in finale al Roland Garros fa volare il Nove. 'Linea Verde' fa il botto col 27%

In prime time Italia-Grecia ottiene 3.726.000 spettatori e il 22.7% di share

Flavio Cobolli - Fotogramma /Ipa
Flavio Cobolli - Fotogramma /Ipa
08 giugno 2026 | 11.35
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La finale del Roland Garros tra Cobolli e Zverev ha fatto volare nel pomeriggio di domenica 7 giugno il canale Nove, con un ascolto medio (dalle 15.10 alle 20.12) di 2.605.000 spettatori con il 22% di share. Un altro risultato record da segnalare è quello di 'Linea Verde Italia' su Rai1, che già sabato aveva superato il Tg5 delle 13 e che ieri ha ottenuto 3.052.000 spettatori e il 26.9% di share.

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Numeri da prime time e non molto distanti da quelli ottenuti sempre su Rai1 dall’amichevole Grecia-Italia, che ha registrato in prima serata 3.726.000 spettatori e il 22.7% di share. Al secondo posto, tra gli ascolti di prime time, 'Racconto di una Notte' su Canale 5, con 1.848.000 spettatori e il 14.9% di share. Al terzo posto, 'Il ricco, il povero e il maggiordomo' su Italia 1, con 1.103.000 spettatori e il 7.3% di share.

A seguire, tra gli altri programmi di prime time: 'Presadiretta' su Rai3 (894.000 spettatori, share 5.4%), 'Guardia del corpo' su Rete4 (722.000 spettatori, share 5.2%), 'The Rookie' su Rai2 (699.000 spettatori, share 4.2%), la replica de 'La Corrida' sul Nove (524.000 spettatori, share 5.1%), 'Jumanji – Benvenuti nella giungla' su Tv8 (389.000 spettatori, share 2.4%), 'D-Day - I Nastri Ritrovati' su La7 (189.000 spettatori, share 1.8%).

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ascolti tv Roland Garros Linea Verde Italia
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