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Ascolti tv, bene 'Super Karaoke' su Canale5 al 19.1%, Rai1 con 'Tutti tranne te' 2,4 mln di spettatori

Nell'access prime time, Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' vince la sfida della serata televisiva

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09 giugno 2026 | 12.05
Redazione Adnkronos
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Buona la prima per Canale5 con la prima puntata di 'Super Karaoke' condotto da Michelle Hunziker, che nella serata di ieri, lunedì 8 giugno, ha ottenuto uno share del 19.1% totalizzando un ascolto medio di 2.181.000 spettatori. Rai1, che ieri trasmetteva 'Tutti tranne te', ha coinvolto 2.417.000 spettatori pari al 15.8% di share. Rai3, con 'Mussolini – Le Verità Nascoste', è stato la scelta di 1.009.000 spettatori per il 6.7% di share. Italia1, con 'Hunter’s Prayer – In fuga', ha interessato 836.000 spettatori con il 5% di share, mentre La7, che ieri proponeva 'Propaganda Live', ha raggiunto 777.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Rete4, 'Quarta Repubblica' ha tenuto davanti allo schermo 772.000 spettatori con share al 6.6%, mentre Rai2 con 'The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio' ha interessato 579.000 spettatori pari al 3.7% di share. Il Nove, con 'Little Big Italy', ha convinto 474.000 spettatori con il 3% di share.

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Nell'access prime time, Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' vince la sfida della serata televisiva totalizzando un ascolto medio di 4.825.000 spettatori, pari al 25.1% di share. Rai1, con 'Affari Tuoi', è stato la scelta di 4.352.000 spettatori con uno share pari al 22.6%.

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