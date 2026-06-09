Nell'access prime time, Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' vince la sfida della serata televisiva
Buona la prima per Canale5 con la prima puntata di 'Super Karaoke' condotto da Michelle Hunziker, che nella serata di ieri, lunedì 8 giugno, ha ottenuto uno share del 19.1% totalizzando un ascolto medio di 2.181.000 spettatori. Rai1, che ieri trasmetteva 'Tutti tranne te', ha coinvolto 2.417.000 spettatori pari al 15.8% di share. Rai3, con 'Mussolini – Le Verità Nascoste', è stato la scelta di 1.009.000 spettatori per il 6.7% di share. Italia1, con 'Hunter’s Prayer – In fuga', ha interessato 836.000 spettatori con il 5% di share, mentre La7, che ieri proponeva 'Propaganda Live', ha raggiunto 777.000 spettatori e il 6.2% di share. Su Rete4, 'Quarta Repubblica' ha tenuto davanti allo schermo 772.000 spettatori con share al 6.6%, mentre Rai2 con 'The Unknown – Fino all’Ultimo Bivio' ha interessato 579.000 spettatori pari al 3.7% di share. Il Nove, con 'Little Big Italy', ha convinto 474.000 spettatori con il 3% di share.
Nell'access prime time, Canale 5 con 'La Ruota della Fortuna' vince la sfida della serata televisiva totalizzando un ascolto medio di 4.825.000 spettatori, pari al 25.1% di share. Rai1, con 'Affari Tuoi', è stato la scelta di 4.352.000 spettatori con uno share pari al 22.6%.