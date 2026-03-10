circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 9 marzo: debutto vincente per 'Guerrieri' al 22,7% su Rai1

Nell'access prime time 'La Ruota della Fortuna' ha raggiunto 5.277.000 telespettatori

- fotogramma/ipa
- fotogramma/ipa
10 marzo 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esordio vincente per 'Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio', la serie tratta dai libri di Gianrico Carofiglio in onda su Rai1 con Alessandro Gassmann. La prima puntata, andata in onda ieri, ha infatti ottenuto 3.878.000 telespettatori (share del 22,7%) vincendo la sfida del prime time. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Scherzi a Parte' che ha totalizzato 3.208.000 telespettatori e uno share del 23,6%. Medaglia di bronzo per Rai3 con 'Lo Stato delle Cose ', programma seguito da 1.086.000 telespettatori (share del 6,4%).

Fuori dal podio, su Italia1 'Top Gun' ha interessato 918.000 telespettatori (share del 5,2%) mentre su La7 'La Torre di Babele' ha realizzato 899.000 telespettatori e il 4,8. Su Retequattro, invece, 'Quarta Repubblica' è stata vista da 757.000 telespettatori pari al 5,7%. Su Rai2 'Chi segna vince' ha realizzato 539.000 telespettatori con uno share del 2,9% mentre su Tv8 'The Equalizer – Il vendicatore' ha raggiunto 441.000 telespettatori (share del 2,7%). Sul Nove 'Angeli e demoni' è stato seguito da 303.000 telespettatori (share dell'1,9%).

Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha raggiunto 5.277.000 telespettatori pari al 24,7% mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha ottenuto 5.125.000 telespettatori e uno share del 23,7%. Sulla rete ammiraglia della Rai 'Cinque Minuti' ha registrato 4.733.000 spettatori e il 22,7%.

Nel primo pomeriggio, su Rai2, l'esordio di '2 di Picche' di Tommaso Cerno ha interessato 632.000 telespettatori pari al 5,4% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti debutto vincente Rai1 share telespettatori prime time
Vedi anche
Reggio Calabria, scoperto dai carabinieri bunker nascosto in edificio in costruzione - Video
News to go
Rinnovabili, allarme Legambiente: in stallo il 70% dei progetti
Corteo 8 marzo a Milano, fantoccio di Trump bruciato vicino consolato Usa - Video
Iran, attacco con droni contro Bahrain: incendio nella raffineria - Video
News to go
Bonus amianto 2026, quali sono gli incentivi
Emirati Arabi, elicotteri per fermare i droni iraniani: "Obiettivo distrutto" - Video
Teheran in fiamme, il giornalista in collegamento dal cuore dell'incendio - Video
Scoiattolo resta intrappolato in un albero, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
News to go
Turismo in Italia, segnali positivi già a inizio 2026
News to go
Nel 2028 numero più alto di pazienti per medico in Italia, il dato in uno studio
Iran, Teheran brucia: la città è una palla di fuoco - Video
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza