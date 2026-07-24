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Ascolti tv, 23 luglio: 'Battiti Live' su Canale5 vince col 18,7%

Al secondo posto, la replica di 'Doc – Nelle Tue Mani 3' su Rai1 all’11.6% di share

Telecomando - Archivio
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24 luglio 2026 | 12.09
Antonella Nesi
LETTURA: 1 minuti

'Battiti Live' su Canale5 domina il prime time televisivo di ieri, giovedì 23 maggio, con 1.928.000 spettatori e il 18.7% di share. Al secondo posto, la replica di 'Doc – Nelle Tue Mani 3' su Rai1, con 1.375.000 spettatori e l’11.6% di share. In terza posizione, testa a testa tra 'Il Commissario Rex' su Rai2 (762.000 spettatori, share 5.6%) e 'Chicago Med' su Italia1 (749.000 spettatori, share 5.9%).

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Zona Bianca' su Rete4 (710.000 spettatori, share 7.1%), 'In Onda Prima Serata' su La7 (659.000 spettatori, share 4.7%), 'Kilimangiaro Estate' su Rai3 (497.000 spettatori, share 3.8%), 'Quattro Matrimoni' su Tv8 (378.000 spettatori, share 3.2%), 'La Corrida' sul Nove (308.000 spettatori, share 2.5%, nella prima parte, e 230.000 spettatori, share 3.9%, nella seconda).

In access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ottiene 4.149.000 spettatori con il 27.2% di share (preceduta da 'Gira La Ruota della Fortuna', con 3.091.000 e il 21.4%), mentre su Rai1 'L’Eredità Summer' registra 2.436.000 spettatori e il 16.1% di share.

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ascolti prime time televisivo share spettatori
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