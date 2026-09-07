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Ascolti tv, 6 settembre: buono esordio per 'Affari Tuoi', ma vince 'La Ruota della Fortuna' con 25.3% di share

In serata 'Racconto di una Notte' su Canale 5 vince in prime time con 1.670.000 telespettatori e uno share del 15,5%.

Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ipa
Gerry Scotti, Stefano De Martino - fotogramma/ipa
07 settembre 2026 | 12.20
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri 'Racconto di una Notte' su Canale 5 vince in prime time con 1.670.000 telespettatori e uno share del 15,5%. Secondo gradino dal podio per 'Sei mai stata sulla luna?' su Rai1 che ha conquistato 1.523.000 telespettatori pari al 12,9% di share. Terza posizione nella classifica degli ascolti tv per ' Odio l’estate' su Italia1 che ha ottenuto 941.000 telespettatori (7,5% di share).

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: su Rai3 la replica di 'Che Ci Faccio Qui' ha raggiunto 520.000 telespettatori (3,9% di share), su Rai2 la partita di Basket - Mondiali Femminili: Italia-Stati Uniti ha interessato 502.000 telespettatori (3,6% di share), su Rete4 'Giganti – I Protagonisti della Storia' ha totalizzato 495.000 telespettatori (4,6% di share), Su La7 'Getaway!' ha totalizzato 311.000 telespettatori (2,5% di share), su Tv8 'Italia’s Got Talent' ha raccolto 270.000 telespettatori (2,6% di share) e sul Nove 'La Corrida Remix' ha totalizzato 153.000 telespettatori (1,8%).

L'access prime time

In access prime time 'La Ruota della Fortuna' su Canale5 ha raggiunto 3.721.000 telespettatori pari al 25,3% di share mentre 'Affari Tuoi' su Rai1 ha totalizzato 3.320.000 telespettatori (22,4%).

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ascolti tv share telespettatori
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