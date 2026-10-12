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Ascolti tv, 11 ottobre: in access prime time De Martino supera Scotti con 23,9% di share

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte' che ha totalizzato 2.562.000 telespettatori e il 17,7% di share

Ascolti tv, 11 ottobre: in access prime time De Martino supera Scotti con 23,9% di share
12 ottobre 2026 | 11.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con 'Sul cammino di Francesco – La vita di Biagio Conte' che ha totalizzato 2.562.000 telespettatori e il 17,7% di share. Secondo gradino del podio per Canale5 con 'Racconto di una Notte' visto da 1.734.000 telespettatori (share del 13,1%). Al terzo posto, testa a testa tra il ritorno di 'Che Tempo Che Fa' sul Nove (1.400.000 telespettatori con l’8,6% di share, nella prima parte, e 981.000 spettatori con il 7.4% di share, nella seconda parte) e 'Le Iene presentano: Inside' su Italia1 (1.260.000 telespettatori, share dell'11,4%)

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: su Rai3 Presadiretta ha totalizzato 748.000 telespettatori e il 4,5%; su Retequatro 'Fuori dal Coro' è stato seguito da 664.000 telespettatori ( share del 5,7%); su Rai2 The Rookie è stato visto da 652.000 telespettatori (share del 3,7%); su La7 'Il club delle prime mogli' ha registrato 298.000 telespettatori e il 2,1% di share; su Tv8 'Italia’s Got Talent' ha conquistato 265.000 telespettatori e il 2% di share.

Nell'access prime time 'Affari Tuoi' su Rai1 ha ottenuto 4.357.000 telespettatori (23,9% di share) prevalendo su 'La Ruota della Fortuna' che su Canale 5 è stata vista da 4.292.000 telespettatori (share del 23,6%).

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ascolti telespettatori share prime time
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