circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, Rai1 con 'Giovannino Guareschi' vince prima serata con 16% di share

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' conquista il 23,2%

Telecomando - Archivio
Telecomando - Archivio
21 settembre 2026 | 12.20
Lucrezia Leombruni
LETTURA: 1 minuti

Rai1 con 'Giovannino Guareschi – Non muoio neanche se mi ammazzano' ha vinto la prima serata di ieri, 20 settembre, con il 16% di share. Il film tv con Giuseppe Zeno ha incollato allo schermo 2.240.000 spettatori. Su Rai2, la partita degli Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Danimarca ha intrattenuto 2.237.000 spettatori, pari al 13,3%. Su Canale 5 'Racconto di una notte' ha ottenuto 1.740.000 spettatori, pari al 14,5%.

Su Rai3, 'Presadiretta' ha totalizzato 986.000 spettatori e il al 6,1%, mentre su Italia1 'Le Iene presentano: Inside' 819.000 spettatori e l'8,5%. Su Rete4, 'Giganti – I Protagonisti della Storia' ha segnato 358.000 spettatori e il 2,8%. Su Tv8 'Italia’s Got Talent' ha ottenuto 354.000 spettatori e il 2,4%. Sul Nove 'Comedy Match' è stato visto da 309.000 spettatori pari al 2,1%. Infine, su La7 'Unfaithful – L’amore infedele' ha raggiunto 291.000 spettatori, pari al 2,3%.

Nella fascia access prime time, su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' ha conquistato 4.113.000 spettatori e il 23,2%, mentre su Rai1 'Affari tuoi' 3.691.000 spettatori e il 21%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti share spettatori Europei di Pallavolo Maschile
Vedi anche
Nuovo Piano demenze e Alzheimer, Schillaci: "Più fondi in Manovra" - Video
"Volevamo cantare 'Bollo ciao' con le opposizioni", la battuta di Meloni - Video
Donne in burqa sul palco di Pontida, lo show anti-islamizzazione - Video
Alemanno: "Meloni scelga se svoltare a destra, Salvini paga sua incoerenza" - Video
Zaia a Pontida: "Segretario è Salvini, l'autonomia? Se non per scelta per necessità" - Video
News to go
Inverno in Europa, potrebbe essere più freddo di quanto ci aspettiamo
Vannacci: "Salvini in calo di consenso? Mi auguro che crisi sia presto superata" - Video
Pontida al via sulle note del 'Va pensiero' e con l'omaggio a Bossi
Vannacci risponde a La Russa: "Eventuali alleanze si fanno a ridosso elezioni" - Video
Lega, Romeo: "Sarò sul palco a Pontida. Salvini? Troveremo soluzione" - Video
Cori sulla remigrazione e sfottò a Ranucci, l'arrivo dei giovani della Lega a Pontida - Video
A Pontida il tributo a Bossi: Calderoli e Leoni piantano un ulivo e cantano 'Va pensiero' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza