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Ascolti tv, 15 ottobre: 'Doc – Nelle Tue Mani 4' su Rai1 domina con 25,1% di share

'Affari tuoi' batte 'La Ruota della Fortuna'

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16 ottobre 2026 | 12.16
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

La serie 'Doc – Nelle Tue Mani 4', in onda ieri su Rai1, vince la sfida della prima serata con 4.002.000 spettatori, raggiungendo il 25,1% di share. A debita distanza si piazza Canale 5 che con la serie turca 'Tutto per la mia Famiglia' ha raggiunto 1.618.000 spettatori e l'11% di share mentre Rai2 con 'Ore 14 Sera' ha interessato 928.000 spettatori (6,6% share). Fuori dal podio troviamo 'Le Iene' su Italia 1 che ha totalizzato 893.000 spettatori (7,3% share) mentre 'Piazzapulita' su La7 ha registrato 770.000 spettatori (5,7% share).

Seguono: Rete4 con 'Dritto e Rovescio' (676.000 spettatori, 5,6% share); Rai3 co 'Arthur the King – Insieme ad ogni costo' (494.000 spettatori, 2,7% share); Tv8 con 'Europa League: Benfica-Celtic' (306.000 spettatori, 1,6% share) e Nove con 'Buy it Now – Mai Più Senza' (304.000 spettatori, 1,8% share).

In access prime time Stefano De Martino batte Gerry Scotti. 'Affari tuoi' su Rai1 ha conquistato 4.478.000 spettatori (22.5% share) mentre 'La Ruota della fortuna' su Canale 5 ha interessato 4.147.000 spettatori (20,8% share). Da segnalare il risultato di 'Otto e Mezzo' su La7 che ha incollato allo schermo 1.756.000 spettatori (8.9% share).

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