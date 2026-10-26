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Ascolti tv, 'Libera - Il Caso Elena Palma' su Rai1 vince il prime time

'Affari Tuoi' sopra 'La Ruota della Fortuna' nell'access prime time

Lunetta Savino - (Ipa)
Lunetta Savino - (Ipa)
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26 ottobre 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera domenica 25 ottobre con la serie tv 'Libera – Il Caso Elena Palma', vista da 2.626.000 telespettatori (share del 16,9%). Secondo gradino del podio per Italia1 con la partita del campionato spagnolo Barcellona-Real Madrid che è stata seguita da 1.954.000 telespettatori (10,6% di share). Terzo posto per Canale5 con 'Racconto di una Notte' che ha totalizzato 1.813.000 telespettatori e uno share dell’11,7%. Fuori dal podio Tv8 che, con il Gran Premio di Formula 1, ha realizzato 1.228.000 telespettatori e il 10,3% mentre sul Nove 'Che Tempo Che Fa' è stato seguito da 1.351.000 telespettatori (share del 7,7%). Su Retequattro 'Fuori dal Coro' ha registrato 719.000 telespettatori pari al 6% di share mentre su Rai3 'Presadiretta' ha ottenuto 715.000 telespettatori e il 3,9%. Su Rai2 'The Rookie' è stato visto da 580.000 telespettatori (share del 3%) mentre su La7 'La Rabbia e l’Odio' è stata la scelta di 341.000 telespettatori (2% di share).

Nell'access prime time sulla rete ammiraglia del Servizio Pubblico 'Affari Tuoi' è stato seguito da 4.126.000 telespettatori (20,9%) mentre su Canale5 'La Ruota della Fortuna' ha raggiunto 4.088.000 telespettatori (share del 20,6%). Nel daytime del pomeriggio su Canale 5 'Amici' è stato seguito da 2.400.000 telespettatori pari al 21. A seguire sempre sulla stessa rete 'Verissimo' ha registrato 2.088.000 telespettatori e il 20,3% nella prima parte e 2.114.000 telespettatori (share del 17,8%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Su Rai1, invece, 'Domenica In' ha totalizzato 1.987.000 telespettatori con il 17,7% nella prima parte, e 1.737.000 telespettatori con il 16,5% nella seconda parte.

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