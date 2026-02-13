circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv giovedì 12 febbraio, 'Don Matteo' vince il prime time

Con il 23.2% di share. Al secondo posto Rai2 con le Olimpiadi Milano Cortina, che ottengono l'11.3% di share

Raoul Bova in Don Matteo
Raoul Bova in Don Matteo
13 febbraio 2026 | 11.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' Rai1 con 'Don Matteo 15' a vincere la sfida della prima serata televisiva di ieri, giovedì 12 febbraio. La fiction con Raoul Bova ha incollato davanti allo schermo 3.790.000 spettatori, pari al 23.2% di share. Al secondo posto sul podio della serata c'è Rai2, con le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: il Pattinaggio su Ghiaccio ha appassionato 2.413.000 spettatori per l'’11.3% di share. Su Canale5, 'Striscia la Notizia' ha ottenuto un ascolto medio di 1.773.000 spettatori, totalizzando uno share dell’11.7%. Rai3, che ieri proponeva 'Splendida Cornice', ha coinvolto 961.000 spettatori per uno share del 6.1%, mentre La7 con 'Piazzapulita' è stata vista da 795.000 spettatori e il 5.7% di share. Italia1 con 'Mission: Impossible – Protocollo fantasma' ha interessato 787.000 spettatori con il 4.8% di share, mentre Rete4, che ieri trasmetteva 'Dritto e Rovescio', è stato visto da 764.000 spettatori per uno share del 5.9%.

Nell'access prime time, prosegue il trend positivo di Rai1 che con 'Affari Tuoi' è stato visto da 4.876.000 spettatori per uno share del 22.6%, mentre Canale5, con 'La Ruota della Fortuna' ha tenuto davanti al video 4.664.000 spettatori pari al 21.6% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
don matteo ascolti tv ascolti tv 12 febbraio ascolti tv rai
Vedi anche
News to go
Un adolescente su 4 vittima di atteggiamenti violenti in una relazione
Milano Cortina, Lollobrigida: "Non mi sono arresa grazie a mio figlio. Commenti? Ci sono rimasta male" - Video
Milano Cortina, con oro Brignone giornata storica per lo sport italiano: le videonews dal nostro inviato
News to go
Dal Sistema Albania alla stretta sui ricongiungimenti, le norme del ddl Immigrazione
Buonfiglio: "Brignone? Prestazione che entra nella storia, italiani i migliori"
Milano Cortina, Garante: "Spostare scioperi aerei fuori dal calendario dei Giochi"
Niscemi, sopralluogo del procuratore Vella nella zona della frana - Video
News to go
Euro digitale, Eurocamera chiamata a votare due emendamenti
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza