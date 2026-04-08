circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, vince la replica di 'Montalbano': Floris oltre 11% e 'Belve' 8,8%

In access 'La Ruota' al 22,6%, 'Affari Tuoi' al 22,3% e Gruber al 10%

Ascolti tv -
Ascolti tv - 123rf
08 aprile 2026 | 11.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'evergreen 'Il Commissario Montalbano', trasmesso ieri in replica su Rai1, si è aggiudicato il prime time, con 2.807.000 spettatori e il 16% di share. Al secondo posto 'Grande Fratello Vip' su Canale 5, con 2.020.000 spettatori e il 16.5% di share (dato influenzato dalla durata del programma fino all'1.15). Al terzo posto, l'ottimo risultato di 'DiMartedì' su La7, con 1.776.000 spettatori e l’11.1% di share (tanto che La7 risulta terza rete nella fascia di prime time), seguito dall'esordio del nuovo ciclo di 'Belve' su Rai2, che ha ottenuto 1.349.000 spettatori e l’8.8% di share.

CTA

A seguire, tra gli altri ascolti di prime time: 'Le Iene presentano: Inside' su Italia1 (789.000 spettatori, share 6.9%), 'È Sempre Cartabianca' su Rete4 (598.000 spettatori, share 5%), 'Only Fun – Comico Show' sul Nove (538.000 spettatori, share 3.1%), 'FarWest' su Rai3 (447.000 spettatori, share 2.9%), 'Italia’s Got Talent' su Tv8 (276.000 spettatori, share 1.9%).

In access prime time, testa a testa tra 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 (4.815.000 spettatori, share 22.6%) e 'Affari Tuoi' su Rai1 (4.750.000 spettatori, share 22.3%), preceduto da 'Cinque Minuti' (4.207.000 spettatori, share 21.5%). In una serata caratterizzata dalla grande attenzione sulle notizie dal Medio Oriente, anche 'Otto e Mezzo' su La7 ottiene un ottimo ascolto, con 2.129.000 spettatori e il 10.1% di share.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ascolti tv ascolti tv ieri sera ascolti tv 7 aprile ascolti tv ieri 7 aprile
Vedi anche
Sanità, assunzioni semplificate degli Oss dall'estero
News to go
Guerra Iran, voli e caro carburanti: rischio aumento prezzo bagagli - Video
News to go
Smart working, scatta la stretta: cosa cambia, le novità
Trump, il messaggio all'Iran con il coniglio pasquale: "Non siete più così forti" - Video
News to go
Miliardi di tonnellate di rifiuti ogni anno, direttiva Ue per invertire la rotta
Anche cani e gatti vittime dei bombardamenti, in Libano il rifugio per salvarli dalla guerra - Video
News to go
Meteo, arriva il sole nel weekend di Pasqua e Pasquetta
Fenice, il pubblico protesta contro il sovrintendente: "Dimissioni, dimissioni" - Video
Gianni Morandi si racconta: "Dopo 60 anni 'C’era un ragazzo…' è ancora attuale"
News to go
Calano nel 2025 in Italia vendite bici ed e-bike: -4%
News to go
Guerra in Iran, gli effetti economici: non solo gas e benzina, ma rincari anche sui voli - Video
News to go
Maltempo, Abruzzo e Molise sommersi di neve: è ancora allerta rossa in tre Regioni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza