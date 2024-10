Per la trasmissione condotta da Diaco il 9% di share: "Grazie alla Rai per la fiducia e la libertà autoriale"

Il pomeriggio di Rai 2 vola con BellaMa'. Il 'talent di parola' ideato e condotto da Pierluigi Diaco ieri è stato visto da 743.000 spettatori con il 9% di share e picchi sopra l’11%. Il programma, in onda dalle 15.25 alle 17 per il terzo anno consecutivo, è un incontro generazionale tra Generazione Z (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni). Nel pomeriggio, Rai2, con BellaMa', si posiziona come terza rete nazionale, seguendo Rai 1 e Canale 5. “Grazie alla Rai per la fiducia e la libertà autoriale. Ma soprattutto grazie al pubblico di Rai 2 che ci segue con affetto e attenzione”, ha commentato Diaco all'Adnkronos.