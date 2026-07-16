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Ascolti tv, 15 luglio: Inghilterra-Argentina stravince con 52,27% di share

Secondo gradino dal podio per 'Ricomincio da me' su Canale5 che si è aggiudicato 1.383.000 telespettatori (share del 9,5%)

Inghilterra-Argentina - fotogramma/ipa
Inghilterra-Argentina - fotogramma/ipa
16 luglio 2026 | 12.03
Alisa Toaff
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri su Rai1 la semifinale dei Mondiali 2026 – Inghilterra-Argentina ha stavinto in prime time con 9.447.000 telespettatori, pari al 52.27% di share, dalle 21 alle 23.02 (primo tempo a 8.855.000 e il 47.3%, secondo tempo a 9.945.000 e il 56.8%). Secondo gradino dal podio per 'Ricomincio da me' su Canale5 che si è aggiudicato 1.383.000 telespettatori (share del 9,5%).

Terza posizione per 'Un Giorno in Pretura' su Rai3 che ha conquistato 677.000 telespettatori (3,88% di share) seguito da 'Billy Elliot' su Italia 1 che ha intrattenuto 553.000 telespettatori (3,39% di share). Su Rai2 'Un oggi alla volta' ha ottenuto 345.000 telespettatori, pari al 2% di share, su Rete4 'L’amore è eterno finché dura' ha totalizzato 395.000 telespettatori (share del 2,5%) e su La7 'Un giorno come tanti' è stato visto da 375.000 telespettatori, pari al 2,2% di share. Su Tv8 'Mia moglie per finta' ha raggiunto 209.000 telespettatori (1,3% di share) e infine sul Nove 'Brave ragazze' ha radunato 215.000 telespettatori (share dell’1,4%).

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Mondiali 2026 ascolti share
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