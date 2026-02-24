circle x black
Cerca nel sito
 

Ascolti tv, 'Zelig 30 - Svisti e mai visti' vince prima serata

Nella fascia access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato il 24,9%

Telecomando tv - (Fotogramma/Ipa)
Telecomando tv - (Fotogramma/Ipa)
24 febbraio 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

'Zelig 30 – Svisti e Mai Visti' ha vinto la prima serata di ieri, 23 febbraio, con il 17,5% di share. Il comedy show di Canale 5 ha incollato allo schermo 1.966.000 telespettatori. A seguire, su Rai1 'Rosso Volante' ha interessato 2.393.000 telespettatori, pari al 14,9%. Su Rai3 'Lo Stato delle Cose' ha totalizzato 1.267.000 telespettatori e l'8,8%. Su Rai2 il film 'Dirty Dancing – Balli proibiti' ha intrattenuto 1.184.000 telespettatori, pari al 6,6%.

Su Italia 1 'Run All Night – Una notte per sopravvivere' è stato visto da 969.000 telespettatori, pari al 5,7%. Stesso share raggiunto da 'Quarta Repubblica' su Rete 4 che ha interessato 691.000 telespettatori. Poco sotto con il 5,3% c'è 'La Torre di Babele', in onda su La7, che ha raggiunto 985.000 telespettatori. Sul 'Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori' ha raggiunto 424.000 telespettatori e il 2,6%. Infine, su Tv8 '4 Hotel' con Bruno Barbieri ha ottenuto 363.000 telespettatori, pari al 2,3%.

Nella fascia access prime time, 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5 ha conquistato 5.207.000 telespettatori e il 24,9%, mentre 'Affari Tuoi' su Rai 1 4.853.000 telespettatori e il 23,1%.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Zelig 30 Svisti e mai visti ascolti tv asclti tv rai ascolti tv mediaset
Vedi anche
Sanremo oggi al via: si aprirà con omaggio a Baudo, attesa per i 30 big - Videonews della nostra inviata
News to go
Contrassegno auto disabili, arriva una novità
Vannacci: "Futuro Nazionale federerà realtà di destra" - Video
Lavoro, Cgia: un neoassunto su 4 è straniero
News to go
Firenze, dall'1 aprile stop ai monopattini in sharing
Carlo Conti canta 'Volevo essere un duro' di Lucio Corsi e la dedica a Mattarella - Video
Dazi, Tajani: "Tuteliamo imprese, no dichiarazioni roboanti" - Video
Mattarella a Niscemi sorvola zona colpita dalla frana - Video
News to go
Milano Cortina, i benefici per il capoluogo lombardo
Sanremo 2026, prima conferenza ufficiale e prove aperte alla stampa: videonews dalla nostra inviata
News to go
Smog e Alzheimer, il legame è diretto secondo uno studio Usa
Sanremo 2026, Max Pezzali lancia ‘The Party Boat’ - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza